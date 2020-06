El incidente entre una mujer y la PMT de Fraijanes

En redes sociales circula un video donde se observa la agresión que una mujer comete contra agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes (PMT), quienes supuestamente le colocaron una multa por circular con placas restringidas.

En las imágenes se observa que la mujer arremete a golpes contra una mujer de la PMT mientras compañeros de esta documentan el momento.

Momentos después la mujer continúa la agresión contra la PMT que está en el suelo. La piloto argumenta que reaccionó a las provocaciones y agresiones sufridas.

MIRA:

El hecho

Según la PMT de Fraijanes se hizo el alto al vehículo porque las placas de circulación se encontraban restringidas para este jueves, sin embargo la mujer reaccionó de forma agresiva contra las agentes.

En la entrada al municipio de Fraijanes agresiones entre agentes de PMT y una persona, la discusión empezó porque el vehículo se la señora no debería de circular.

(video recibido por WhatsApp)



Cumplamos las reglas, necesitamos tranquilidad en estos días. pic.twitter.com/PADpT6h7pg — Mynor Mazariegos (@mynor_free) June 18, 2020

Según una publicación en Facebook de la usuaria Corina García, la PMT la detuvo de forma prepotente. Además, cuando mostró sus documentos las agentes se los arrebataron y este fue el motivo que desencadenó la pelea.

“Le pedí con mucho malestar que me diera mi tarjeta, y me respondió que por cada cosa que yo dijera eran mil quetzales de multa por faltas a la autoridad. Cuando me bajé del carro se vinieron encima mío como 8 agentes”, expresó García.

La PMT negó esta versión y argumentaron que colocarán las denuncias correspondientes por agresión.