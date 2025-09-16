Asisten a conductor que sufre quebrantos de salud en la zona 10

-

Emergencias médicas y colisiones complican el tránsito en varias zonas de la ciudad.

Un conductor presentó quebrantos de salud en la 20 calle y 25 avenida de la zona 10, por lo que detuvo su motocicleta y fue auxiliado por bomberos.

De acuerdo con Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, el hombre detuvo su marcha para pedir ayuda, mientras algunas personas se acercaban para apoyarlo.

Minutos después, en la 20 calle y 26 avenida de la misma zona, una motocicleta derrapó y su conductor resultó con lesiones. Bomberos municipales le brindaron atención en el lugar.

Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó también una colisión en la 12 calle y 7ª avenida de la zona 9, que provoca complicaciones para quienes se dirigen hacia la avenida Reforma.

Otro choque entre dos vehículos fue registrado en la 15 avenida y 7ª calle de la zona 1. Los conductores intentan llegar a un acuerdo por los daños, sin reporte de heridos.

En la ruta al Atlántico, kilómetro 7, zona 18, un tráiler sufrió desperfectos mecánicos y quedó en el carril derecho en dirección al puente Belice. Una grúa fue coordinada para su retiro.

Por último, la PMT indicó que continúan los trabajos municipales en la 40 avenida de la zona 5, donde se registró la erosión de un paredón y la caída de un árbol en el ingreso a la colonia Covías. No se reportan lesionados.