Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Cierran carril en ruta al Atlántico por hallazgo de un cuerpo en zona 25

  • Por Susana Manai
16 de septiembre de 2025, 10:37
Hasta el momento las autoridades no han confirmado si el hallazgo se trata de un hombre o una mujer. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si el hallazgo se trata de un hombre o una mujer. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

El hallazgo del cuerpo afecta tránsito en el kilómetro 13.5 ruta al Atlántico. 

TE PUEDE INTERESAR: Imágenes posteriores al accidente donde falleció abogada de Zacapa (video)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre el cierre de un carril de la ruta del Atlántico, en dirección a la colonia Los Ángeles, zona 25, tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en plástico.

El cierre vial afecta el tránsito proveniente de Santa Lucía Los Ocotes y se ubica aproximadamente en el kilómetro 13.5 de la ruta. 

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra indicó que el Ministerio Público (MP) ya se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

Las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona afectada.

Hallazgo de un cuerpo

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hallazgo un cuerpo envuelto en plásticos negros a la orilla de la carretera sobre el kilómetro 13.5 ruta al Atlántico.

Al evaluarlo los socorristas confirmaron que se encontraba sin signos vitales y con rastros de sangre. 

Además, indicaron que por las condiciones en las que fue hallado, hasta el momento se desconoce la identidad y género de la víctima. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar