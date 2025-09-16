Cierran carril en ruta al Atlántico por hallazgo de un cuerpo en zona 25

El hallazgo del cuerpo afecta tránsito en el kilómetro 13.5 ruta al Atlántico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre el cierre de un carril de la ruta del Atlántico, en dirección a la colonia Los Ángeles, zona 25, tras el hallazgo de un cuerpo envuelto en plástico.
El cierre vial afecta el tránsito proveniente de Santa Lucía Los Ocotes y se ubica aproximadamente en el kilómetro 13.5 de la ruta.
Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra indicó que el Ministerio Público (MP) ya se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.
Las autoridades solicitan a los conductores extremar precauciones al transitar por la zona afectada.
Hallazgo de un cuerpo
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hallazgo un cuerpo envuelto en plásticos negros a la orilla de la carretera sobre el kilómetro 13.5 ruta al Atlántico.
Al evaluarlo los socorristas confirmaron que se encontraba sin signos vitales y con rastros de sangre.
Además, indicaron que por las condiciones en las que fue hallado, hasta el momento se desconoce la identidad y género de la víctima.