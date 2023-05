El incómodo momento que vivió Aleks Syntek y La Cotorrisa en Guatemala (video)

Los comediantes mexicanos narraron un momento incómodo que vivieron con Aleks Syntek durante su visita en Guatemala.

En un reciente episodio de "La Saga Fut" con el mexicano Jorge "El Burro" Van Ranking, estuvieron de invitados los comediantes del famoso podcast "La Cotorrisa".

Durante la plática tocaron diversos temas como la inesperada salida del "Burro" del programa "Miembros al aire", entre otros temas que han dado de qué hablar últimamente.

Pero, fue una curiosa anécdota por parte de Ricardo Pérez, la que llamó la atención de internautas. Y es que el mexicano contó una incómoda experiencia que vivieron en Guatemala junto a Aleks Syntek.

Cabe recordar que "La Cotorrisa" estuvo en Guatemala el pasado 19 de agosto para dar un show a sus seguidores.

Los comediantes contaron su experiencia en Guatemala. (Foto: captura de video)

Según contó Ricardo, todo ocurrió en su ingreso al Aeropuerto La Aurora. "Estábamos en el aeropuerto de Guatemala y te pasan a una salita como de 'espérense aquí en lo que vamos haciendo su proceso migratorio', explicó.

Slobotzky destacó que el personal fue "muy buena onda", aunque admitió que se asustó cuando vio al personal de seguridad acercarse, ya que días antes había emitido comentarios sobre el aeropuerto.

"Sí, he visto lo que hacen"

Pérez continuó diciendo que mientras estaban solo ellos dos, observaron que se acercaba una persona. "De lejos nada más ves la silueta y conforme pasan los segundos me voy dando cuenta que es Aleks Syntek", detalló.

"Me acerco y le digo 'Aleks mucho gusto, me encanta lo que haces. Seguramente has visto el chiste que hemos hecho de ti, somos comediantes, pero me encanta lo que haces", contó.

Ante ello, Pérez agregó que Syntek únicamente respondió "Sí, he visto lo que hacen. Lo hacen muy bien", lo que dejó un momento de incomodidad entre los tres en el lugar.

Y es que los conductores de "La Cotorrisa" han realizado videos hablando con humor de una polémica que envolvió al cantante mexicano en 2018 al ser señalado de acosar a un adolescente por mensajes de texto.

Mira el video completo: