Incrementan los departamentos con más incidencia criminal por llegada de pandillas

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Escuintla, Izabal, Petén y Chiquimula lideran la criminalidad, mientras El Progreso suma delitos por el desplazamiento de pandillas a Sanarate, según Gobernación.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que Escuintla, Izabal, Petén y Chiquimula continúan siendo los departamentos con mayor incidencia criminal. Sin embargo, indicó que en los últimos meses El Progreso ha registrado un aumento en los hechos delictivos.

Explicó que este incremento está relacionado con el desplazamiento de integrantes de pandillas hacia el municipio de Sanarate, donde también se presenta una disputa por el control del narcomenudeo relacionada a los índices elevados de criminalidad en esa zona.

El ministro Marco Antonio Villeda afirmó que la alta percepción de inseguridad no siempre coincide con las estadísticas oficiales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Percepción de violencia

Villeda también mencionó que la percepción de la violencia en el país no siempre coincide con los datos estadísticos. Explicó que en algunos casos se ha intentado posicionar la idea de que el país atraviesa una ola de violencia sin precedentes.

"No sé si se quiere posicionar esa idea de que hay mayor inseguridad para eventualmente manejar un discurso de mano dura, ya que estamos en año preelectoral... muchas veces me hace a mí pensar que lo que se quiere crear es una narrativa de una violencia descontrolada, de que estamos peor que nunca", expresó Villeda.

El Ministerio de Gobernación descarta que el país atraviese una ola de violencia desbordada o sin precedentes. (Foto: Archivo/Soy502)

También mencionó que han detectado publicaciones sobre supuestos hechos violentos que, después de verificarlos con la Policía Nacional Civil (PNC), resultaron ser falsos y agregó que este tipo de información termina alimentando la sensación de inseguridad.

Tasa de muertes violentas

Además, indicó que la tasa actual es de 16.4 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, en comparación a la de 2020 que fue de 15.2 (cuando todos estaban en aislamiento) y aseguró que 2026 registra menos violencia que 2025, cifras similares a las de 2024 y descartó que Guatemala presenta una violencia desbordada.

"No es que estemos con una violencia desbordada. De hecho, han habido años mucho más violentos", agregó.

Las declaraciones se dieron en una citación en el Congreso presidida por diputados de la bancada VOS.