Así estará la participación de Guatemala este martes en Santo Domingo 2026

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Estos son los atletas que tendrán participación este martes y los horarios de sus competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Para este martes 4 de agosto se tendrán más de 10 categorías deportivas distintas en las que los guatemaltecos tratarán de avanzar y conseguir medallas.

Así se encuentra la agenda para este día en Santo Domingo 2026:

Esgrima

Eliú Cano, Marcelo Barrera Cristian Porras - florete individual - fase de grupos - 8:00 horas

Aurora Barrera - sable individual - fase de grupos - 9:34 horas

Balonmano

GUA vs. CRC - posiciones - femenino - 11:00 horas

Navegación a vela

Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - 2 regatas - 10:00 horas

Diego Silvestre - ILCA 7 - 3 regatas - 12:07 horas

Cristina Castellanos - ILCA 6 - 3 regatas - 13:00 horas

David Hernández y Josselyn Echeverría - snipe mixto - 2 regatas - 10 horas

Guatemala ya suma 11 medallas de oro en Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Tiro deportivo

Ali Villatoro, Delma Cruz y Stefany Figueroa - 25m pistolas - femenino - eliminatoria - 7:00 horas

Sóftbol

GUA vs. MEX - ronda preliminar - masculino - 9:30 horas

Pentatlón moderno

Sophia Hernández, Sofía Cabrera y Paula Valencia - ronda de siembra de esgrima femenino - 8:00 horas

José Molina, Juan Ochoa y Marcos García - ronda de siembra de esgrima masculino - 8:00 horas

Squash

Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval - GUA vs. BAR - dobles femenino - ronda 16 - 8:30 horas

Josué Enríquez y Alejandro Enríquez - GUA vs. BAR - dobles masculino - cuartos de final - 14:40 horas

Winifer Bonilla y Ricardo Toscano - GUA vs. BAR - dobles mixtos - cuartos de final - 15:20 horas

Hockey sobre césped

GUA vs. BAR - posiciones - masculino - 6:00 horas

El pasado lunes Guatemala llegó a 57 medallas en total. (Imagen: COG)

Tenis de mesa

Daniela Linares (GUA) vs. Marina Matute (HON) - individual - ronda 64 - 8:45 horas

Andrea Moscoso (GUA) vs. Valerie Godoy (HON) - individual - ronda 64 - 10:15 horas

Ian Morales (GUA) vs. Manie Eleuthere (LCA) - individual - ronda 64 - 13:15 horas

Luis Carrillo (GUA) vs. Diego Orantes (ESA) - individual - ronda 64 - 13:15 horas

Sergio Carrillo (GUA) vs. Azizi Johnson (JAM) - individual - ronda 64 - 14:00 horas

Lucía Cordero (GUA) vs. (espera rival) - individual - ronda 32 - 17:00 horas

Ecuestres

Ana Rodríguez, Leah Zimeri, Lukene Arenas, Cristian Hacker, Juan Diego Sáenz y Rigoberto Aldana - segunda clasificatoria - individual y final por equipos - 17:30 horas

Gimnasia Artística

Jaycko Bourdet y Mario Taperio - final all around - masculino - 8:25 horas

Brithany Herrera y Krystal Canax - final all around - femenino - 16:00 horas

Boxeo

Brandol Pérez (GUA) vs. Danaii Cooman (LCA) - 60kg - cuartos de final - 13:36 horas

Jennifer Yool (GUA) vs. Estefani Almanzar (DOM) - 54kg - cuartos de final - 17:00 horas

Antony Ramírez (GUA) vs. Miguel Encarnación (DOM) - 56kg - cuartos de final - 18:12 horas

Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.