Así estará la participación de Guatemala este martes en Santo Domingo 2026

Estos son los atletas que tendrán participación este martes y los horarios de sus competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Para este martes 4 de agosto se tendrán más de 10 categorías deportivas distintas en las que los guatemaltecos tratarán de avanzar y conseguir medallas.
Así se encuentra la agenda para este día en Santo Domingo 2026:
Esgrima
Eliú Cano, Marcelo Barrera Cristian Porras - florete individual - fase de grupos - 8:00 horas
Aurora Barrera - sable individual - fase de grupos - 9:34 horas
Balonmano
GUA vs. CRC - posiciones - femenino - 11:00 horas
Navegación a vela
Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - 2 regatas - 10:00 horas
Diego Silvestre - ILCA 7 - 3 regatas - 12:07 horas
Cristina Castellanos - ILCA 6 - 3 regatas - 13:00 horas
David Hernández y Josselyn Echeverría - snipe mixto - 2 regatas - 10 horas
Tiro deportivo
Ali Villatoro, Delma Cruz y Stefany Figueroa - 25m pistolas - femenino - eliminatoria - 7:00 horas
Sóftbol
GUA vs. MEX - ronda preliminar - masculino - 9:30 horas
Pentatlón moderno
Sophia Hernández, Sofía Cabrera y Paula Valencia - ronda de siembra de esgrima femenino - 8:00 horas
José Molina, Juan Ochoa y Marcos García - ronda de siembra de esgrima masculino - 8:00 horas
Squash
Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval - GUA vs. BAR - dobles femenino - ronda 16 - 8:30 horas
Josué Enríquez y Alejandro Enríquez - GUA vs. BAR - dobles masculino - cuartos de final - 14:40 horas
Winifer Bonilla y Ricardo Toscano - GUA vs. BAR - dobles mixtos - cuartos de final - 15:20 horas
Hockey sobre césped
GUA vs. BAR - posiciones - masculino - 6:00 horas
Tenis de mesa
Daniela Linares (GUA) vs. Marina Matute (HON) - individual - ronda 64 - 8:45 horas
Andrea Moscoso (GUA) vs. Valerie Godoy (HON) - individual - ronda 64 - 10:15 horas
Ian Morales (GUA) vs. Manie Eleuthere (LCA) - individual - ronda 64 - 13:15 horas
Luis Carrillo (GUA) vs. Diego Orantes (ESA) - individual - ronda 64 - 13:15 horas
Sergio Carrillo (GUA) vs. Azizi Johnson (JAM) - individual - ronda 64 - 14:00 horas
Lucía Cordero (GUA) vs. (espera rival) - individual - ronda 32 - 17:00 horas
Ecuestres
Ana Rodríguez, Leah Zimeri, Lukene Arenas, Cristian Hacker, Juan Diego Sáenz y Rigoberto Aldana - segunda clasificatoria - individual y final por equipos - 17:30 horas
Gimnasia Artística
Jaycko Bourdet y Mario Taperio - final all around - masculino - 8:25 horas
Brithany Herrera y Krystal Canax - final all around - femenino - 16:00 horas
Boxeo
Brandol Pérez (GUA) vs. Danaii Cooman (LCA) - 60kg - cuartos de final - 13:36 horas
Jennifer Yool (GUA) vs. Estefani Almanzar (DOM) - 54kg - cuartos de final - 17:00 horas
Antony Ramírez (GUA) vs. Miguel Encarnación (DOM) - 56kg - cuartos de final - 18:12 horas
Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.