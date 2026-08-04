¡Atención! Tres departamentos declaran alerta roja por actividad del volcán de Fuego

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Las autoridades indicaron que se mantienen en apresto para atender cualquier eventualidad o emergencia.

Tres departamentos han sido declarados en alerta roja por las autoridades debido a la fase más intensa de erupción del volcán de Fuego, la cual fue anunciada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Los tres departamentos que fueron declarados en alerta roja son: Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Esta mañana la Gobernación Departamental de Escuintla anunció que durante una reunión con la gobernadora de ese departamento, se declaró la alerta y se establecieron las coordinaciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

También, se recomendó activar los Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para fortalecer la atención a la población escuintleca, a quien le hacen un llamado a mantener la calma y estar informados de las páginas oficiales.

La Gobernación Departamental de Escuintla sostuvo una reunión de emergencia. (Foto: Gobernación Departamental de Escuintla)

La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) de Sacatepéquez informó por medio de un comunicado que, se declaraba la alerta roja departamental debido a la actividad eruptiva del coloso de Fuego.

Asimismo, se indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene activas sus 18 funciones y todo el personal en apresto para atender cualquier evento o emergencia.

En San Juan Alotenango se mantienen suspendidas las clases. (Imagen: Gobernación de Sacatepéquez)

La Codred de Chimaltenango también emitió un comunicado este martes para informar que se ha declarado alerta roja a nivel departamental y se mantiene activo el COE.

Se hizo el recordatorio sobre la prohibición del ascenso al Volcán de Acatenango hasta nuevo aviso.

En Chimaltenango se brinda atención y seguimiento a las comunidades vulnerables. (Imagen: Gobernación Departamental de Chimaltenango)

Actividad del volcán de Fuego

El coloso alcanzó la fase intensa de erupción y el monitoreo satelital confirmó la dispersión de ceniza volcánica de las erupciones a alturas entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, según informaron las autoridades.