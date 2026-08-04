¡Atención! Tres departamentos declaran alerta roja por actividad del volcán de Fuego

Las autoridades indicaron que se mantienen en apresto para atender cualquier eventualidad o emergencia.
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Tres departamentos han sido declarados en alerta roja por las autoridades debido a la fase más intensa de erupción del volcán de Fuego, la cual fue anunciada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Los tres departamentos que fueron declarados en alerta roja son: Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
Esta mañana la Gobernación Departamental de Escuintla anunció que durante una reunión con la gobernadora de ese departamento, se declaró la alerta y se establecieron las coordinaciones con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
También, se recomendó activar los Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para fortalecer la atención a la población escuintleca, a quien le hacen un llamado a mantener la calma y estar informados de las páginas oficiales.
La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (Codred) de Sacatepéquez informó por medio de un comunicado que, se declaraba la alerta roja departamental debido a la actividad eruptiva del coloso de Fuego.
Asimismo, se indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene activas sus 18 funciones y todo el personal en apresto para atender cualquier evento o emergencia.
La Codred de Chimaltenango también emitió un comunicado este martes para informar que se ha declarado alerta roja a nivel departamental y se mantiene activo el COE.
Se hizo el recordatorio sobre la prohibición del ascenso al Volcán de Acatenango hasta nuevo aviso.
Actividad del volcán de Fuego
El coloso alcanzó la fase intensa de erupción y el monitoreo satelital confirmó la dispersión de ceniza volcánica de las erupciones a alturas entre 5,000 y 6,000 metros sobre el nivel del mar, según informaron las autoridades.