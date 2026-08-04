Lanzan el sitio oficial del AeroMetro para brindar información a futuros usuarios

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En el sitio web se tendrá información relevante al AeroMetro, como las líneas y el mapa del recorrido.

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CableVía, empresa concesionaria del AeroMetro, anunció el lanzamiento del sitio web oficial de este proyecto de transporte aéreo de la Municipalidad de Guatemala.

Se trata de aerometro.gt, en donde se reunirá información relevante sobre el proyecto y se actualizará conforme avance su implementación, incorporando progresivamente nuevos contenidos y temas de interés para los usuarios.

La plataforma ya se encuentra disponible y reúne información relevante sobre el primer sistema de transporte público urbano por cable aéreo de Guatemala.

Líneas del AeroMetro desde el sitio web oficial. (Imagen: Captura de pantalla/Soy502)

El sitio busca facilitar a vecinos, futuros usuarios y público en general el acceso a información clara y confiable sobre las características, beneficios y avances del AeroMetro.

Entre los contenidos que se incorporarán progresivamente se encuentran: la tarifa, los horarios de operación, las preguntas frecuentes, los avances de obra y otros datos necesarios para que los usuarios conozcan y se preparen para utilizar el sistema.

"Con aerometro.gt abrimos un canal directo para que los futuros usuarios conozcan el proyecto y encuentren información útil en cada etapa. Este sitio crecerá junto con el AeroMetro. Nuestro compromiso es avanzar con agilidad y seguridad mientras comunicamos de forma clara cómo este sistema transformará la movilidad de miles de guatemaltecos", expresó Eduardo Aguirre, CEO de CableVía.

Este será el mapa del recorrido del AeroMetro. (Imagen: Captura de pantalla/Soy502)

Como empresa concesionaria, CableVía continúa trabajando en la implementación del AeroMetro bajo estándares internacionales de calidad y seguridad, según indicaron las autoridades.

Avances del AeroMetro

Para agosto, CableVía avanzará en tres proyectos importantes en la Línea 1 que conectará a Plaza España con El Trébol. Primero, el equipo especializado está montando el sistema electromecánico en la Estación 4, el cual dará funcionamiento al teleférico.

Asimismo, se instalará la viga principal en la Estación 2 para posteriormente instalar el sistema. La planificación incluye el inicio de las obras en la Estación 3, por Bulevar Liberación, de manera que a finales del presente año se pueda instalar el cable que conecte las cuatro estaciones.

De igual forma, se iniciarán los trabajos preliminares de la segunda línea que conectará El Trébol con Molino Las Flores, Mixco. El cronograma tiene contemplado los primeros trabajos en la Estación 5, también en El Trébol, e iniciar la instalación de torres.

Así será la accesibilidad al AeroMetro. (Imagen: AeroMetro Guatemala)

Actualmente, se tiene previsto la finalización de la construcción de la Línea 1 para abril del próximo año para arrancar con el proceso de certificación internacional del sistema.

Esto implica que un grupo de expertos llegará al país a realizar diversas pruebas para verificar la seguridad del AeroMetro, dando paso a la inauguración de esta línea en julio de 2027.