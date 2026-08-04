Lukene Arenas gana la medalla de plata en salto ecuestre de Santo Domingo 2026

La delegación nacional continuó ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe durante la noche del lunes.
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La amazona Lukene Arenas, montando a Mestizo LS, conquistó la medalla de plata en la prueba individual de velocidad de salto de los deportes ecuestres.
La representante nacional firmó una gran actuación al registrar 70.60 puntos, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar de la competencia.
La medalla de oro fue para el venezolano Luis Larrazabal, que finalizó con 69.96 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del colombiano Juan Pablo Betancourt, con 71.60 unidades.
Con esta nueva presea, nuestros atletas siguieron ampliando su medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, coronando una jornada de éxitos que también dejó varias medallas para la delegación nacional en tiro deportivo.