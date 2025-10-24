¿A qué hora abrirán los cementerios este 1 y 2 de noviembre?

Estos horarios aplican para todos los cementerios públicos.
Este viernes 24 de octubre, se dio a conocer el Plan Nacional de Contingencia que contempla medidas para la prevención, protección y seguridad de los visitantes de los Cementerios públicos, este próximo 1 de noviembre.
El plan se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Voluntarios, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Cruz Roja de Guatemala y el Ministerio de Salud.
Los horarios en que estarán abiertas las puertas serán:
- Sábado 1 de noviembre de 7:00 a 17:00 horas.
- Domingo 2 de noviembre de 8:00 a 17:00 horas.
Los visitantes podrán ingresar de forma peatonal, ya que la circulación vehicular dentro de los cementerios estará prohibida. Solo se permitirá el ingreso de unidades de rescate y de seguridad, así como decarrozas fúnebres a través de un corredor especial habilitado para ello.
Cualquier tipo de gestión administrativa y pago de inhumaciones será de 7:00 a 4:30 horas.
Recomendaciones para asistir
Las autoridades recomiendan uso de protector solar, ropa cómoda. Además, se solicitan mantener el orden y limpieza durante su visita.
Se solicita a los visitantes atender las indicaciones de tránsito para facilitar la movilidad fuera de las instalaciones.