¿A qué hora abrirán los cementerios este 1 y 2 de noviembre?

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de octubre de 2025, 13:35
Se estima una vista aproximada de medio millón de guatemaltecos para este 1 de noviembre. (Foto. Redes Sociales)

Estos horarios aplican para todos los cementerios públicos. 

Este viernes 24 de octubre, se dio a conocer el Plan Nacional de Contingencia que contempla medidas para la prevención, protección y seguridad de los visitantes de los Cementerios públicos, este próximo 1 de noviembre.

El plan se desarrolló en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos Voluntarios, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Cruz Roja de Guatemala y el Ministerio de Salud.

(Foto: Conred)
Los horarios en que estarán abiertas las puertas serán:

  • Sábado 1 de noviembre de 7:00 a 17:00 horas.
  • Domingo 2 de noviembre de 8:00 a 17:00 horas.

Los visitantes podrán ingresar de forma peatonal, ya que la circulación vehicular dentro de los cementerios estará prohibida. Solo se permitirá el ingreso de unidades de rescate y de seguridad, así como decarrozas fúnebres a través de un corredor especial habilitado para ello. 

Cualquier tipo de gestión administrativa y pago de inhumaciones será de 7:00 a 4:30 horas. 

Recomendaciones para asistir

Las autoridades recomiendan uso de protector solar, ropa cómoda. Además, se solicitan mantener el orden y limpieza durante su visita.

Se solicita a los visitantes atender las indicaciones de tránsito para facilitar la movilidad fuera de las instalaciones.

