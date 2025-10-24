¡Prepárate! Estos son los virus que afectarán con la llegada de la época fría

-

Con el inicio de la temporada fría, aumentan las enfermedades respiratorias, especialmente en los más pequeños del hogar.

Con la llegada del frío, muchos virus comienzan a afectar el sistema inmune de los guatemaltecos, especialmente el de los niños y adultos mayores.

Es importante resaltar que los casos de tos ferina que se han reportado en estas últimas semanas se deben a una bacteria, a diferencia de estas enfermedades de la época, que son causadas por virus.

Según el especialista de enfermedades respiratorias, Alejandro De León, estos son los virus de la época:

Influenza Rhinovirus Metavirus Parainfluenza

Estos virus suelen afectar aún más en esta temporada por la baja de temperatura y la variación de las condiciones climáticas.

Además, en esta época un paciente alérgico no controlado tiene más predisposición, ya que mantiene excesiva mucosidad en sus vías respiratorias, con riesgo a que se infecten y produzcan algunas crisis respiratoria, agregó De León.

Cabe resaltar que las aglomeraciones de la época, así como la convivencia familiar, muchas veces influye en la proliferación de estos virus porque su replicación se da en este clima frío.

Cuidar tu salud también es proteger la de quienes más amas. La vacuna contra la #Influenza disponible para mujeres embarazadas y niñas y niños de 6 a 35 meses.



La vacuna es segura, gratuita y disponible en los servicios de salud.



Acude al servicio de salud más cercano… pic.twitter.com/49hnrK5mgS — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) October 21, 2025

Antes de un contagio

El galeno recomienda tomar medidas de prevención para reforzar el sistema inmunológico, acudiendo a controles médicos, así como la ingesta de vitaminas C y D.

Es importante monitorear síntomas como fiebre, tos excesiva, deshidratación y decaimiento, especialmente si se presentan retracción costal o dificultad para respirar, y acudir de inmediato para recibir una atención médica oportuna.