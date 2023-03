"Coyote" abandona a bebé guatemalteco a orillas del río Colorado (video)

El abandono de un bebé guatemalteco de un año, en la orilla del río Colorado, frontera entre México y Estados Unidos ha causado indignación.

OTRAS NOTICIAS: La guatemalteca que sobrevivió a la tragedia de los migrantes en Texas

El Jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados de los Estados Unidos compartió en redes sociales, un video en el que se observa el momento cuando fue abandonado un bebé guatemalteco, a orillas del río Colorado, en la frontera con México.

Las imágenes dan cuenta que el traficante atraviesa el muro con el niño de tan solo un año y posteriormente lo deja en cercanías al río, mientras huye del lugar.

De pronto, un vehículo de la Patrulla Fronteriza se aproxima a toda velocidad hasta donde está el menor y de inmediato un agente desciende para hacerse cargo del pequeño bebé, según se ve en el video.

Indignación por incidente

El abandono del menor ha causado indignación entre los internautas, quienes resaltan el riesgo en el que estuvo el bebé, al quedar solo y cerca de la orilla del río.

Según la publicación de Raúl Ortíz, jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. los hechos ocurrieron el lunes 20 de marzo, en horas de la tarde.

"Un niño guatemalteco de un año fue abandonado a orillas del río Colorado el lunes por la tarde por un contrabandista que lo llevó al otro lado de la frontera y luego lo dejó solo a la orilla del agua. ¡Gracias a la rápida respuesta de nuestro agente, se evitó la tragedia!", aseguró Ortíz.

Estas son las imágenes del abandono: