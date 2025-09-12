Versión Impresa
Indumentaria Maya destacará en el New York Fashion Week

  • Por Selene Mejía
12 de septiembre de 2025, 16:10
La Indumentaria maya de Guatemala será presentada en una pasarela en Nueva York. (Foto: Textiles D' La Rossa)

La indumentaria maya de varias regiones del país se podrá admirar en el "New York Fashion Week", una de las semanas de la moda más importantes del mundo. 

Textiles D' La Rossa llevará huipiles, cortes, tupuyes y otros accesorios que forman parte de la vestimenta ancestral para mostrar la riqueza cultural y la importancia de los textiles en el país.

indumentaria maya textiles de la rosa NYFW 25 2
Foto: D' La Rossa.

"Llevando los colores de Guatemala al New York Fashion Week", escribió en sus redes, uno de los grupos de artesanos más grande en el país, originario de Totonicapán.  

Acerca de Textiles D' La Rossa

Se trata de una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de trajes típicos de Guatemala.

Fecha de la pasarela

D' La Rossa fue invitada por el diseñador Erick Rossetti a este evento programado para el sábado 13 de septiembre a las 8 de la noche, hora de Guatemala. Podrás disfrutar del en vivo aquí

MIRA: 

@kary_onofre Quieres ser parte de este gran acontecimiento ya sea en NY o en Guate? Pues si Estas en Nueva York sigue la pagina de @Art Hearts Fashion en Instagram y ahí encontrarás el Link para obtener tus entradas , asegurate de elegir el show del dia Sabado 13 de Septiembre con el horario de 3-6 pm Si Estas en Guatemala sigue la pagina de Facebook de @textiles D’ La Rossa ya que el show de transmitirá en vivo a las 8pm hora de Guatemala. Alla nos vemos #nuevayork #newyorkfashionweek #guatemala #textilesdelarossa ♬ original sound - Kary Onofre

