Indumentaria Maya destacará en el New York Fashion Week

La indumentaria maya de varias regiones del país se podrá admirar en el "New York Fashion Week", una de las semanas de la moda más importantes del mundo.
Textiles D' La Rossa llevará huipiles, cortes, tupuyes y otros accesorios que forman parte de la vestimenta ancestral para mostrar la riqueza cultural y la importancia de los textiles en el país.
"Llevando los colores de Guatemala al New York Fashion Week", escribió en sus redes, uno de los grupos de artesanos más grande en el país, originario de Totonicapán.
Acerca de Textiles D' La Rossa
Se trata de una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de trajes típicos de Guatemala.
Fecha de la pasarela
D' La Rossa fue invitada por el diseñador Erick Rossetti a este evento programado para el sábado 13 de septiembre a las 8 de la noche, hora de Guatemala. Podrás disfrutar del en vivo aquí.
