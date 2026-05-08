¡Cada vez menos hijos! Guatemala reporta 43 mil nacimientos menos en 12 meses

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Los datos del INE evidencian una caída histórica en los nacimientos y anticipan cambios importantes en la estructura poblacional del país.

A nivel mundial casi todos los países enfrentan un descenso en la natalidad. Si bien ha sido más drástico en Europa y Asia, América Latina no es la excepción. En los años sesenta el promedio de hijos por cada mujer era de seis, pero actualmente es de 2.

"La tasa de reemplazo poblacional es de 2.1 hijos por mujer, países con tasas de natalidad abajo del 2.1 ya están perdiendo habitantes a nivel general. Guatemala tiene una tasa superior, pero esa tasa va disminuyendo como ocurre en casi todo el mundo", confirmó Enrique Cossich, exdirector del (Renap).

Guatemala no es la excepción y así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El 2024 fue el de mayor caída en la natalidad. Se reportaron 299 mil 256 nacimientos, mientras que en 2023 hubo 342 mil 694. En total hablamos de 43 mil 438 nacimientos menos; mientras que el 2025 reportó 321,501 nacimientos.

La caída en la natalidad de Guatemala se observó a partir de 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, los datos confirman que El Progreso, en los últimos 15 años ha registrado el nacimiento de 56,832 personas, lo que representa solamente el 1.04% del total de nacimientos del país.

En las categorías que registra el INE, el único lugar donde los guatemaltecos están teniendo más hijos es en el extranjero. La cifra de nacimientos de guatemaltecos fuera del país pasó de 223 en 2020 a 407 en el último año con cifras completas.

Esta es la cantidad de nacimientos de los últimos años en Guatemala, según el INE. (Foto: INE/Soy502)

¿A qué edad las mujeres se convierten en madres?

En Guatemala la mayoría de mujeres se convierten en madres a una edad temprana. Los datos oficiales nos muestran que entre los 20 y los 23 años se reportan la mayor cantidad de nacimientos. A partir de esa edad comienza una disminución notable.

Un dato al que no podemos dejar de prestar atención son los nacimientos en mujeres menores de edad. En 2025 se registraron 2,101 nacimientos en niñas menores de 14 años. Por la legislación guatemalteca, todos esos casos se consideran como resultado de una violación. A partir de los 14 años y hasta los 17, se registraron 54 mil 4778 nacimientos en mujeres que aún no tenían la mayoría de edad.

Se estima que la mayoría de nacimientos ocurren cuando las madres están entre los 20 y 23 años. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Por qué tenemos menos hijos?

La caída de la natalidad no tiene una sola explicación. En Guatemala, como en muchos otros países, influyen varios factores como el costo de la vida, la migración o el acceso a métodos de planificación familiar. Todo eso influye en una sociedad en la que tener menos hijos (o no tenerlos) puede ser una decisión más práctica que emocional.

La antropóloga Yolanda Aguilar Urizar considera que aparte del costo de la vida. "Las mujeres jóvenes están estudiando, teniendo más oportunidades y, por supuesto, cuidándose más en términos de planificación familiar", aseveró la experta.

"Incluso hay mujeres que están tomando la decisión de no embarazarse, porque hay muchas historias de violencia, muchos traumas en las generaciones jóvenes que dicen no querer reproducir lo que han vivido con sus padres. Ese tipo de conciencia ha ido penetrando para tomar ese tipo de decisiones", puntualizó la antropóloga.

A futuro esta tendencia traerá transformaciones profundas para Guatemala. Su población crecerá más lento, habrá menos jóvenes y más adultos mayores.

Si la tendencia de menos nacimientos se mantiene, después de 2050 Guatemala empezará a experimentar el final de su gran bono demográfico, predominando los adultos y acercándose a una estructura envejecida.

Cuadro comparativo de nacimientos durante el primer trimestre de los últimos tres años 2023 79,935 2024 68,391 2025 62,674

Fuente: INE

Menos hijos nacidos dentro de un matrimonio

Estas son algunas cifras sobre el comportamiento de los nacimientos en Guatemala: