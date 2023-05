"Presiones financieras": la inesperada muerte de tiktoker que grababa con sus hijos

El creador de contenido famoso por grabar junto a su familia atravesaba por graves problemas económicos.

James Robert Moudy, conocido en TikTok como Bobby Moudy, falleció a los 46 años, según informó su familia en un comunicado publicado en redes sociales.

La muerte del carismático padre tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, ya que hace tan solo unos días se mostraba feliz compartiendo con sus hijos.

"Bobby era un amoroso padre, esposo, hermano y amigo. El 28 de abril fue una trágica víctima de suicidio. Bobby estaba lleno de vida y risas, pero también abrumado por las presiones financieras", se lee.

Bobby Moudy junto a su familia. (Foto: TMZ)

Bobby Moudy contaba con más de 374 mil seguidores en TikTok. Ahí compartía videos familiares en donde el humor era el protagonista.

Su último clip fue publicado tan solo 48 horas antes de darse a conocer su fallecimiento. En este aparece su hija Kaitlyn, de tres que tenía con su esposa.

De acuerdo con el portal TMZ, Moudy falleció en su casa de Mississippi. Ahora, sus amigos buscan recaudar fondos mediante una campaña en GoFundMe.

@kaytlin_mouuuudy On April 28th my bestfriend was able to see our Heavenly Father. He was the most amazing dad, brother, uncle, and friend. He had such an impact on not only his family but those around him. He was and is still so loved by so many. He will forever be remembered. I hope you’re hugging louie tight for us. We’re counting down the days until we see you again. ♬ original sound - kaytlin moudy