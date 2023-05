Captan terrorífico "invitado" durante la coronación del rey Carlos III (video)

Durante la coronación de Carlos III, una extraña presencia fue captada en video y ya es viral en redes sociales.

Este sábado 6 de mayo se llevó a cabo la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster del Reino Unido.

A la ceremonia asistieron más de dos mil invitados, entre reyes, princesas, presidentes y celebridades que vistieron sus mejores atuendos.

Sin embargo, un extraño sucesos captado en video durante el evento se robó la atención de miles en redes sociales.

Y es que durante la coronación en la Abadía, se observó una extraña silueta caminando por un pasillo fuera del recinto.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? #Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Tal y como se observa en el clip, la sombra completamente negra parece utilizar una especie de túnica o capa, además de portar un objeto alargado.

En redes sociales, internautas aseguran que "la muerte visitó la Abadía de Westminster" mientras que otros tratan de buscar una explicación más lógica.

¿Qué pudo ser?

La Abadía de Westminster corresponde a una iglesia en la que se realizan coronaciones británicas desde hace siglos.

En ese sentido, el atuendo del extraño ente deambulando podría tratarse de un miembro de la arquidiócesis de Westminster, ya que estos visten sotanas largas y suelen portar cayados.