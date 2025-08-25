Versión Impresa
El inesperado anuncio de Rocío Lazo ¡está embarazada!

  • Por Selene Mejía
25 de agosto de 2025, 17:42
Rocío Lazo dio la bella noticia. (Foto: Instagram)

La comunicadora Rocío Lazo sorprendió al anunciar su embarazo a sus seguidores. 

Rochi contó emocionada a través de un video que está a la espera de un bebé, junto a su pareja Armando Wer

rocio lazo embarazo 1
Foto: Instagram.

"Nos moríamos por contarles que...", se lee en el post donde muestra su pancita. 

Lazo se convertirá en madre por segunda ocasión, afirmando su experiencia única.

rocio lazo embarazo 2

Acerca de Rocío Lazo

Recibió el cariño de los conductores en noticiero de mediodía de Guatevisión, también ha sido conductora de eventos y jefa de redacción de una revista de arquitectura. También ha sido parte del programa "Auténticas".

Es una figura muy querida en televisión y muchos esperan sus proyectos. 

