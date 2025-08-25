El inesperado anuncio de Rocío Lazo ¡está embarazada!

La comunicadora Rocío Lazo sorprendió al anunciar su embarazo a sus seguidores.
Rochi contó emocionada a través de un video que está a la espera de un bebé, junto a su pareja Armando Wer.
"Nos moríamos por contarles que...", se lee en el post donde muestra su pancita.
Lazo se convertirá en madre por segunda ocasión, afirmando su experiencia única.
Acerca de Rocío Lazo
Recibió el cariño de los conductores en noticiero de mediodía de Guatevisión, también ha sido conductora de eventos y jefa de redacción de una revista de arquitectura. También ha sido parte del programa "Auténticas".
Es una figura muy querida en televisión y muchos esperan sus proyectos.
