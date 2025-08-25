¡Dos corazoncitos! Martha Higadera espera gemelos

Martha Higadera y Lewis Howes esperan gemelos emocionando a los fans.
La sorpresa fue confirmada para la revista Caras, justo en el cumpleaños de la actriz, el domingo 24 de agosto de 2025.
"Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y nos pusimos a llorar al mismo tiempo", confesaron.
Martha y Lewis celebran a su familia luego de pasar por un momento difícil, pues la actriz y generadora de contenido pasó por un tratamiento luego de que le detectaran miomas en el útero.
Esta condición, además de causarle molestias, este padecimiento complicaba su deseo de convertirse en madre.
Gracias a los cuidados médicos y a las medidas adoptadas tras el diagnóstico, Higareda pudo embarazarse en poco tiempo.
HIgareda no pudo contener las lágrimas tras recibir el obsequio, que consistía en toda la colección de personajes de Toy Story, mismo que será disfrutado por sus hijos cuando estén en el mundo.
