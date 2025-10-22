Caso UNOPS: inicia la audiencia contra el jefe de presupuesto del Ministerio de Salud

En el Juzgado noveno inició la audiencia de primera declaración en contra del jefe de presupuesto del Ministerio de Salud por el caso UNOPS,
Un día después de haber sido capturado, Luis Felipe Aldana Cermeño, jefe de presupuesto del Ministerio de Salud, enfrenta la audiencia de primera declaración.
En esta jornada, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), imputará los hechos en contra de Aldana, a quien señalan de realizar un oficio con información falsa, relacionada al convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
En la audiencia se encuentra el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.
El caso
En conferencia de prensa, el Ministerio Público (MP) anunció el martes 21 de octubre, la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya Pérez, por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.
A su vez, también se emitió órdenes de captura para varios exfuncionarios vinculados a la firma del contrato con la UNOPS.
Según la denuncia presentada, el acuerdo suscrito entre el Ministerio de Salud y la UNOPS habría sido empleado para la asignación de fondos públicos que no figuraban dentro del presupuesto general de la nación.