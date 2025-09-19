Acusados por crimen de Hanzel Szarata buscarán proceso abreviado

-

Señalados por la muerte de Hanzel Szarata enfrentan su audiencia de primera declaración.

Roberto Rafael Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez comparecieron este jueves ante el Juzgado Séptimo Penal, como parte de la audiencia de primera declaración tras resultar implicados en la muerte de Hanzel Szarata, exasesor del Congreso de la República.

La audiencia continuará el próximo lunes 22 de septiembre a las 10.30 horas, por disposición del juez Fredy Orellana, mientras tanto, los señalados fueron enviados de forma provisional al Preventivo de la zona 18.

Detalles del caso

Según la investigación preliminar del Ministerio Público (MP), los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de abril de 2025, cuando Szarata se encontraba compartiendo con amigos en un bar ubicado en la zona 16 de Cayalá.

Entre las evidencias presentadas por la fiscalía durante la audiencia, destaca el testimonio de Julio César Monzón Lemus, guardia de seguridad, quien reconoció a ambos sindicados a través de un álbum fotográfico. Según su testimonio, observó un vehículo gris del que descendieron dos personas, identificando a Padilla como el conductor y a Cano como el copiloto.

Otro testigo, José Fernando Roca, relató que estuvo con Hanzel esa noche en un local conocido como "El Gringo", y posteriormente se trasladaron a otro bar para continuar conviviendo.

Una mujer, a quien el MP identificó como Mónica Lisandra Loaiza, también confirmó haber visto a dos personas conocidas de Szarata llegar al lugar.

En el caso también fue capturado el exviceministro de Gobernación, Carlos Fernando García Rubio, señalado como el principal responsable de la muerte de Szarata.

Testimonio de sobreviviente

Gerson Eduardo Lemus, quien resultó herido durante el ataque, relató que alrededor de las 00:30 horas se encontraba afuera de una discoteca en Cayalá, conversando con una amiga, cuando observó que desde un vehículo en movimiento (posiblemente blanco o gris) se realizaron varios disparos. Fue en ese momento cuando sintió "algo caliente en la cabeza" y notó que estaba sangrando".

Roberto Rafael Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez Señalados por el crimen de Hansel Szarata. Según testigos ambos se conducían en este vehículo, Padilla como conductor y Cano como el copiloto. Video: Cortesía. pic.twitter.com/TMGwZd1HDs — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 19, 2025

La versión fue confirmada por Ana Paola Cortés Pérez, quien estaba con Lemus al momento del ataque. Ella aseguró que los disparos provinieron del copiloto de un vehículo tipo pick-up.

Según se indica en la carpeta de investigación, un perito señalo que el fragmento extraído del cuerpo de Lemus no cuenta con las características necesarias para un análisis balístico completo. Sin embargo, los testimonios y la identificación de los presuntos atacantes son elementos que el juez Orellana tomará en cuenta para decidir si los sindicados deben enfrentar proceso penal.

Según informó su defensa, en el momento procesal oportuno, solicitarán al juez la aceptación de cargos.