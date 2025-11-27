Inicia en el mundo empresarial de los videojuegos

-

El Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), anuncian el lanzamiento del proyecto "Mujeres Creando Videojuegos".

Esta iniciativa fue presentada en el marco del Programa Ellas+, buscando fortalecer las capacidades de mujeres jóvenes interesadas en la industria de los videojuegos.

Por lo tanto, la universidad junto a la cooperación convoca a 30 mujeres interesadas en ser parte de esta nueva propuesta. Las participantes contarán con una beca para capacitaciones técnicas y mentorías especializadas.

Además, tendrán la oportunidad de desarrollar prototipos de videojuegos y concursar por un capital semilla de hasta 20 mil euros para impulsar sus propios emprendimientos en la industria.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de diciembre, mujeres entre 20 a 35 años de Guatemala, El Salvador y Honduras podrán postularse, completando el formulario en línea de la página web del programa.

El requisito para ser electas es contar con estudios universitarios en curso o finalizados en áreas afines al desarrollo de videojuegos. No es necesario contar con experiencia previa, se valorará la motivación e interés de aprender.

“ Con esta iniciativa buscamos abrir nuevas oportunidades para mujeres jóvenes en la industria tecnológica y fomentar la innovación en videojuegos en Centroamérica ” Alhvi Balcárcel , coordinadora del Proyecto Mujeres Creando Videojuegos en UVG.

El programa se desarrollará en dos fases. La primera de formación en 2026, en el que las participantes cursarán un diplomado que combinará actividades en línea y tres bootcamps presenciales.

La segunda de incubación en 2027, en la que cinco proyectos recibirán acompañamiento técnico y empresarial, así como seguimiento para consolidar sus emprendimientos.