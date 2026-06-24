Guatemala inicia proceso para repatriar los restos de Miguel Ángel Asturias

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La cancillería hará las gestiones necesarias ante las autoridades de Francia para la repatriación de los restos mortales del escritor.

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El Gobierno de Guatemala inició formalmente con el proceso para llevar a cabo la repatriación de los restos mortales del escritor y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias Rosales, actualmente sepultados en Francia.

Con el Acuerdo Gubernativo 104-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo, se instruye a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura y Deportes a llevar a cabo las acciones necesarias para concretar el traslado de los restos del autor guatemalteco al país.

La medida responde al objetivo de conmemorar la vida y obra del Premio Nobel, así como a una solicitud presentada por su familia para que sus restos sean trasladados desde Francia hacia Guatemala para ser depositados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En los considerandos del acuerdo, el Ejecutivo señala que la Constitución Política de la República establece como obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, además de emitir disposiciones orientadas a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación.

El Centro Cultural que lleva el nombre del escritor guatemalteco será el lugar donde se espera descansen sus restos. (Foto: Archivo / Soy502)

El acuerdo ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la representación diplomática de Guatemala acreditada en Francia, a realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para la repatriación de los restos mortales del escritor.

Asimismo, instruye al Ministerio de Cultura y Deportes a efectuar los procedimientos correspondientes para recibir y depositar los restos de Asturias en las instalaciones del Centro Cultural que lleva su nombre.

El Acuerdo Gubernativo fue publicado este miércoles 24 de junio en el Diario de Centro América por lo cual las instituciones involucradas ya pueden avanzar con los trámites administrativos y diplomáticos requeridos para concretar el traslado.

Miguel Ángel Asturias es una de las figuras más importantes de la literatura guatemalteca y latinoamericana.

En 1967 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que consolidó su legado internacional por obras como El Señor Presidente y Hombres de Maíz.

Falleció en Madrid, España, en 1974, y sus restos descansan actualmente en el cementerio Père-Lachaise, en París, Francia.