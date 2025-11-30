Inician operativos para show de luces en el Campo Marte este domingo

Se recomienda a las personas que no participarán del evento evitar el área perimetral del Campo Marte, zona 5 debido a la afluencia vehicular y peatonal por el área.
El director de Comunicación de Emetra, Amilcar Montejo, informó que ya se encuentran activos los operativos para el tradicional evento de "Las Luces Campero" programado para este domingo 30 de noviembre en el Campo Marte, zona 5.
Se espera que la asistencia de peatones comience a las 4:00 de la tarde con gran afluencia.
Por su parte, la Municipalidad de Guatemala compartió recomendaciones debido a la gran afluencia vehicular esperada; incluso horas ante del evento programado para las 19:00 horas de este domingo.
Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para los asistentes:
- Llegar con anticipación para evitar aglomeraciones
- Compartir vehículo para reducir el tráfico
- Estacionar en lugares autorizados
- No estacionarse en la vía pública
- No dejar basura en la calle