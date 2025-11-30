Las recomendaciones de tránsito para asistir al Campo Marte este domingo

La Municipalidad de Guatemala recomendó evitar el sector a las personas que no participarán del Show de Luces debido a la afluencia vehicular prevista para este evento.
La Municipalidad de Guatemala anunció que este domingo 30 de noviembre se realizará un show de luces en el Campo Marte, zona 5, a partir de las 16:00 horas.
Debido a la gran afluencia vehicular esperada, se han emitido las siguientes recomendaciones:
- Llegar con anticipación para evitar aglomeraciones
- Compartir vehículo para reducir el tráfico
- Estacionar en lugares autorizados
- No estacionarse en la vía pública
- No dejar basura en la calle
Además, se sugiere a las personas que no asistan al evento evitar circular por el sector o utilizar vías alternas, siguiendo las indicaciones de las autoridades de tránsito.