Inician trabajos de construcción de muro en ruta a Boca del Monte

El tránsito no será interrumpido por la construcción del muro sobre la Avenida Hincapié.

Este martes 7 de octubre comenzaron los trabajos de construcción de un muro en el sector del kilómetro 11.5 de la Avenida Hincapié, en la conexión con Boca del Monte, según autoridades municipales de Villa Canales.

El proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). El alcade Ramiro Rivera indicó que a las 10:30 de la mañana de este martes se tiene contemplado el inicio de la construcción del muro.

Además, Rivera informó que el tránsito no será interrumpido: "la vía no se cerrará, vamos a tener fluidez del tránsito" enfatizó. Los trabajos se realizarán mediante un intercambio paralelo de carriles para mantener la circulación vehicular fluida.

A partir del miércoles 8 de octubre, las labores iniciarán cerca de las 9 de la mañana y se prolongarán aproximadamente cuatro meses, según indicó Rivera: "El 7 de octubre se iniciarán los trabajos en el talud del kilómetro 11.5. Los trabajos se estima que el tiempo de trabajo sea de 4 meses, durante los cuales se utilizará un carril."

Vías alternas

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus viajes y considerar rutas alternas, como las vías de Santa Catarina Pinula hacia Boca del Monte, la Calzada Atanasio Tzul, la vía privada VAS, Villa Canales, Ciudad Real, Avenida Petapa o Aguilar Batres. Asimismo, se instó a mantenerse atentos a la información oficial sobre el plan de trabajo y a conducir con precaución, debido a que la zona ha sido considerada de alto riesgo.

El alcalde Ramiro Rivera destacó que la coordinación entre el Ministerio de Comunicaciones, la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales y Guatemala, la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres (Conred) ha sido clave para una respuesta oportuna.

Además, indicó que la Policía Municipal de Tránsito (PMT) Villa Canales trabajará en conjunto con las autoridades para garantizar la seguridad y el tránsito fluido durante los trabajos