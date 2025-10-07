Nuevo derrumbe pone en riesgo a socorristas en el kilómetro 24 (video)

Un nuevo deslizamiento puso en riesgo a socorristas y mantiene bloqueado el paso en ambos sentidos.
TE PUEDE INTERESAR: Guardia soterrado: perros olfatean el área del derrumbe en CAES (video)
Durante las labores de limpieza tras el derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, se registró un nuevo deslizamiento que puso en riesgo a los socorristas.
Por precaución, las unidades fueron retiradas del sector y solo se permitió el uso de maquinaria pesada. Asimismo, las autoridades suspendieron momentáneamente la búsqueda de la persona soterrada.
Los Bomberos Municipales Departamentales compartieron el momento en el que ocurrió el derrumbe donde se observa a varios socorristas ponerse a salvo.
Tránsito varado
Desde primeras horas de este martes, largas filas de tráileres se registran en ambos sentidos de la vía afectada. La congestión vehicular alcanza varios kilómetros hacia cada lado. Asimismo, se reporta la presencia de peatones que transitan por la carretera con fines laborales.
El derrumbe inicial ocurrió en la madrugada del lunes y mantiene a una persona soterrada en el lugar. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) continúa con las labores de remoción del material y búsqueda con apoyo de distintas unidades de emergencia.
Se espera que los trabajos se prolonguen hasta la tarde o noche, dependiendo de las condiciones climáticas y del avance en la remoción del material.