Iniciativa "New Sun Road" de Susana Arrechea es premiada por Naciones Unidas

La iniciativa guatemalteca "New Sun Road Guatemala" recibió un reconocimiento en el marco del "Decenio Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible 2024-2033" de las Naciones Unidas.

La organización creada por la científica guatemalteca Susana Arrechea, por la que recibió el Premio Internacional 2024 de la Fundación Princesa de Girona en la categoría "Crea Empresa" fue galardonada por su trabajo al articular la ciencia, tecnología e innovación desde y para las comunidades rurales.

"Este reconocimiento valida nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con principios clave como la ciencia abierta, el acceso al conocimiento, la cooperación internacional y el fortalecimiento de alianzas, con un enfoque especial en el empoderamiento de mujeres indígenas a través de Centros Comunitarios Digitales en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché", compartieron de manera oficial a Soy502.

New Sun Road Guatemala

Basándose en un modelo probado, este programa amplía la implementación de Centros Comunitarios Digitales (CCD) alimentados por energía solar a 30 nuevas comunidades en Baja Verapaz, Izabal, Petén u otros departamentos con necesidades similares.

Cada centro integra infraestructura de energía limpia, herramientas digitales y desarrollo de capacidades científicas para empoderar a las comunidades, especialmente a mujeres y jóvenes, brindándoles las habilidades, la confianza y la infraestructura necesarias para acceder, aplicar y co crear conocimiento científico. Esta iniciativa aborda directamente el Resultado 1 de la Década al fomentar la alfabetización científica y el Resultado 5 al transformar los ecosistemas de innovación locales.

Cada CCD estará alimentado por "Stellar Integrated Systems", una solución de energía solar y conectividad fuera de la red desarrollada para entornos rurales. Estos sistemas reemplazarán las costosas y contaminantes alternativas de diésel, proporcionando electricidad limpia y acceso a internet a los residentes de la comunidad. Equipados con computadoras y dispositivos conectados, los CCD servirán como centros para el aprendizaje digital, la innovación local y la participación cívica, ofreciendo acceso a educación en línea, información de mercado, servicios gubernamentales y herramientas para el emprendimiento.

