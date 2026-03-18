¡Alza imparable! Las iniciativas que pretenden bajar el precio de los combustibles

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El Congreso analiza varias iniciativas para reducir el impacto del alza en combustibles.

El precio de los combustibles volvió a presionar el bolsillo de los guatemaltecos este miércoles 18 de marzo, con valores que ya alcanzan hasta los Q40 por galón en algunas estaciones de servicio. Solo en la última semana, las gasolinas subieron alrededor de Q3 y el diésel casi Q5, reflejo de una tendencia al alza que no ha dado tregua en los últimos días.

En medio de la crisis de precios, en el Legislativo se gestionan iniciativas que abarcan, desde la eliminación temporal de impuestos hasta mecanismos de compensación, todas orientadas a mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre la economía de los guatemaltecos.

La primera fue presentada por el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que plantea la creación de un fondo permanente para estabilizar los precios de la gasolina regular y el diésel.

Todas las iniciativas buscan aliviar el costo del combustible para los guatemaltecos. (Foto: Congreso Guatemala)

La propuesta busca establecer un fondo de compensación con un capital inicial de Q1,500 millones, administrado por el Ministerio de Finanzas en coordinación con Energía y Minas, que permita amortiguar los incrementos en momentos de crisis internacional.

Además, Estrada explicó que la iniciativa está pensada para mantenerse activa incluso cuando los precios bajen. Según indicó, el fondo no desaparece si el mercado se estabiliza, sino que cambia su función. "Si se queda vigente... si los precios bajan otra vez, entonces empieza a acumular", señaló, al referirse a que el mecanismo permite ahorrar recursos en momentos de precios bajos.

Legisladores advierten que el alza ya impacta la canasta básica y el transporte. (Foto: Archivo/Soy502)

Explicó que, si el petróleo desciende a niveles más bajos, por ejemplo, por debajo de los 70 dólares por barril, el sistema comenzaría a guardar dinero automáticamente para futuras crisis. "Entonces empieza a ahorrar y automáticamente se activa la próxima vez que haya una crisis", detalló.

En ese sentido, insistió en que la lógica del fondo es preventiva y de largo plazo. " Es como ahorrar en tiempo de vacas gordas y desahorrar en tiempo de vacas flacas", al detallar que el objetivo es suavizar los impactos sin distorsionar el mercado.

Con esto, la propuesta no responde únicamente a la coyuntura actual, sino que busca convertirse en una herramienta permanente para enfrentar futuras alzas en los combustibles. Es decir, acumulando recursos cuando el petróleo baja y utilizándolos cuando sube.

Una de las propuestas busca exonerar el impuesto al petróleo durante la crisis internacional. (Foto: Archivo/Soy502)

El diputado también llamó a moderar expectativas sobre el alcance de la iniciativa. "No se pueden reducir los precios 15 quetzales... se pueden afectar seis o siete, sin mucho", indicó, al tiempo que señaló que la estimación de una reducción de hasta Q4.60 por galón aún está en revisión técnica.

Además, dejó claro que la propuesta no busca eliminar impuestos ni sustituirlos, sino crear una herramienta sostenible en el tiempo.

Algunos avances

En cuanto al avance de la iniciativa, explicó que ya fue conocida por el pleno y actualmente se encuentra en fase de análisis en comisión, con participación de autoridades del Ejecutivo. "Estamos adaptando para poder tener algo dictaminado, probablemente en la semana siguiente", señaló.

El legislador descartó, por ahora, que la iniciativa pueda aprobarse de urgencia nacional, debido a la necesidad de ajustes técnicos. Sin embargo, estimó que podría estar lista para su aprobación después de Semana Santa, una vez se integren recomendaciones y se definan los montos y alcances reales del fondo.

Estrada subrayó que la propuesta no busca regresar a precios anteriores, sino reducir el impacto del alza. "Es para amortiguar un poco el golpe, no para quitarle el efecto del mercado", concluyó.

Reducir impacto económico

En medio del aumento sostenido en los precios de los combustibles, en el Congreso han surgido varias iniciativas que buscan reducir el impacto económico en los hogares, principalmente a través de la disminución temporal de impuestos.

Una de las propuestas fue presentada por el diputado Byron Rodríguez, quien plantea suspender por tres meses la carga tributaria sobre gasolina y diésel. La iniciativa propone eliminar de forma temporal tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% como el impuesto específico a la distribución de combustibles.

En medio de un nuevo incremento en el precio de los combustibles y su efecto en el costo del transporte y los alimentos, fue presentada en el Congreso una iniciativa de ley que busca reducir temporalmente la carga tributaria aplicada a la gasolina y al diésel. pic.twitter.com/2NYVTpOGWY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 16, 2026

Según lo expuesto, esta medida busca que la reducción se refleje directamente en el precio final para los consumidores y así aliviar el impacto inmediato del alza internacional del petróleo. Además, contempla mecanismos de supervisión para evitar que las estaciones de servicio absorban el beneficio y no lo trasladen al usuario.

Por su parte, el diputado Ronald Portillo presentó una iniciativa enfocada en exonerar temporalmente el impuesto al petróleo durante tres meses, con la posibilidad de extender la medida si persiste la crisis internacional.

“ La economía de Guatemala ha resultado afectada... con incrementos en la canasta básica hasta de un 20% ” Ronald , diputado

El legislador argumentó que el incremento en los precios internacionales, derivado de tensiones en Medio Oriente, ya está afectando tanto a las familias como a los sectores productivos. "La economía de Guatemala ha resultado afectada... con incrementos en la canasta básica hasta de un 20%", señaló, al justificar la necesidad de una medida de alivio inmediato.

En la misma línea, la diputada Nadia de León Torres propuso suspender parcialmente, por un período de dos meses, el impuesto a la distribución de combustibles establecido en el Decreto 38-92.

La congresista explicó que la iniciativa busca una respuesta rápida ante el impacto del encarecimiento del petróleo en la economía nacional. "Esta iniciativa es una respuesta inmediata y necesaria ante la realidad que viven los guatemaltecos", afirmó.

¡Que bajen los precios!#fyp #parati #diputada #Guatemala #combustibles pic.twitter.com/2pK3Ig5Xmy — Nadia De León Torres (@NadiaDeLeonGt) March 17, 2026

También destacó que, según análisis técnicos, la suspensión temporal del impuesto podría ser más eficiente que los subsidios generalizados, al generar un mayor impacto en el precio final sin implicar un gasto fiscal directo. En ese sentido, subrayó que la medida pretende reducir el costo del combustible sin generar distorsiones en el mercado.

Para finalizar, los diputados oficialistas encabezados por José Carlos Sanabria, plantearon otra propuesta consistente en Q10 de apoyo para el diésel por galón al consumidor final durante 6 meses, así como otro aporte de Q20 el cilindro de 25 libras de gas propano.

Conferencia de diputados oficialistas para dar a conocer la iniciativa que pretende otorgar un subsidio debido al costo de los combustibles. (Foto: X/Soy502)

Con el objetivo de hacer los reajustes presupuestarios, la iniciativa incluye que el Ministerio de Finanzas contemple al menos de Q1,600 millones para sostener el subsidio al diésel y otros Q240 millones para el gas licuado de petróleo.

Sanabria señaló que estas medidas buscan contrarrestar el impacto del alza en los combustibles y generar un respiro en el presupuesto familiar.