Inminente salida de Messi del Barça genera memes y reacciones

La noticia sobre que el astro argentino Lionel Messi quiere "rescindir unilateralmente" su contrato con los azulgranas estremeció el mundo deportivo.

Generó tendencia en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

Messi se va y el Barcelona ya lo sufre pic.twitter.com/zoEF7IxGn7 — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) August 25, 2020

Messi se va del Fc Barcelona

Los madridistas: pic.twitter.com/mvCROjip8W — LaParra (@MaarissaParra) August 25, 2020

Guardiola saliendo a buscar a Messi pic.twitter.com/ysr6VbVCBf — Capitan fútbol (@Capitanfutbool) August 25, 2020

ASÍ TE LO CONTAMOS:

El astro de 33 años se habría acogido a una cláusula incluida en su contrato por la que podía marchar libremente del Barcelona a final de temporada, pero ésta "caducó el pasado 10 de junio", por lo que "el club considera el contrato plenamente vigente hasta el 30 de junio de 2021".

Los defensas de La Liga, viendo la noticia de que Messi podría dejar el fútbol español pic.twitter.com/xJPMIzBNVE — Gilben ️ (@GilbenFa) August 25, 2020

Según el diario argentino Olé y la radio española Cadena Ser, ambas partes podrían enfrascarse en una batalla legal dado que la pandemia del coronavirus alteró el calendario de la temporada, que terminó con dos meses de retraso respecto a lo previsto.

"Buah chavales que coño importa si se va Messi, que esta Dembele que es una locura chavales"



Also Dembele: pic.twitter.com/oiGhH5VTHz — Fran (@frabigol) August 25, 2020

Imágenes exclusivas no las tiene nadie



Así salió Lionel Messi de la reunión que sostuvo el pasado viernes con Ronald Koeman, al parecer al argentino no le gustó el trato de Koeman hacia sus compañeros latinos. pic.twitter.com/jhfGADI65q — Marco SS (@ElBicho007) August 25, 2020

Griezmann cuando le den el 10 de Messi y tenga que hacer todo: pic.twitter.com/Cqp15DG9Cg — Manu. (@GoolDePaulinho) August 25, 2020

Bartomeu:



"Tranquilo Leo. Te vamos a hacer un equipo a la medida. No... No te preocupes por Koeman....sí, Luisito se quedará, ya hablaré yo con Koeman... OK?"



Messi: pic.twitter.com/A2OU5SDEMq — Luis Rubio (@achamiann) August 25, 2020

Coutinho volviendo al Barcelona y viendo que se fueron todos y le van a dar la 10 para reemplazar a Messi. pic.twitter.com/yE4tOidkmm — Ignacio Fuentes (@Ignacho_LFC) August 25, 2020

ME URGE que sea el 2035 para ver el The Last Dance de Messi y el Barcelona pic.twitter.com/GPUyCdHcM4 — Sopitas (@sopitas) August 25, 2020