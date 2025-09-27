Inscripciones y reinscripciones para la USAC serán gratuitas el ciclo 2026

-

La Universidad de San Carlos de Guatemala anunció que las inscripciones y reinscripciones para el ciclo 2026 serán gratuitas.

Los alumnos y futuros estudiantes de la casa de estudios podrán inscribirse sin hacer el pago de los Q101 cobrados a los alumnos de primer ingreso y Q91 a los de reingreso.

Qué facultades aplican

Este descuento aplica a las 10 facultades de la Ciudad Universitaria en zona 12, los 22 centros universitarios del interior, las 10 escuelas y las sedes de la facultad de humanidades incluyendo los institutos.

A qué se debe esta acción

Dicha facilidad fue aprobada a partir de una propuesta de las autoridades universitarias, en la que los fondos destinados a asociaciones estudiantiles, al no haber solicitudes, fue dirigido a un fondo que solventará la inscripción.

Prepara tu papelería y aprovecha estudiar el ciclo 2026.

El origen de la universidad data del año 1676, cuando obispo Francisco Marroquín, pedía un centro de estudios superiores a la corona española.

La institución ha tenido tres sedes centrales: la primera en la ciudad de Santiago de Guatemala, hoy Antigua Guatemala, donde empezó a funcionar la Universidad en el colegio Santo Tomás de Aquino; luego, en 1777, con el traslado del Reino de Guatemala, se ubicó donde es hoy, el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala MUSAC, y mñas adelante se trasladó a la zona 12.