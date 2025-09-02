Pasos para asignarte la Prueba de Orientación Vocacional en la USAC

-

La Prueba de Orientación Vocacional POV es el primer paso para ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, toma en cuenta estos detalles si quieres hacer de la USAC tu casa de estudios.

La licenciada Ingrid de Kaehler, Jefe de la Sección de Orientación Vocacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, explicó a Soy502 lo que debes saber para tomar esta evaluación.

¿Qué es la Prueba de orientación vocacional?

La POV es una herramienta de autoconocimiento que identifica tus intereses, habilidades y aptitudes, para darte un panorama de las profesiones que más se te facilitan y en las que mejor te desenvuelves.

A través de una serie de evaluaciones puedes descubrir en qué áreas de estudio y trabajo podrías ser más exitoso, ofreciéndote un camino de posibilidades más claro.

Fases de la POV

Según la especialista el proceso consta de dos fases:

1. Evaluación psicométrica

Consiste en 4 pruebas que miden habilidades e intereses de estudio. "La USAC es la única universidad que evalúa las habilidades del alumno, estas sirven para analizar la carrera que van a seguir", argumentó De Kaehler.

2. Entrega de análisis y evaluación de resultados

En esta fase se brinda asesoría psicopedagógica grupal, a los aspirantes con el fin de orientarlos, también se brinda información general del proceso de las carreras con las que cuenta el centro de estudios, para que los interesados puedan tener un conocimiento amplio de la carrera que quieren seguir y así lograr que su decisión sea más asertiva.

"Se les proporciona una guía de investigación por cada carrera que llame su atención, en ella aparecen los requisitos para ingresar", afirmó.

Tiempo de realización de la Prueba de Orientación Vocacional

La prueba toma un tiempo de 2 horas y media.

Recomendaciones

De marzo a noviembre es el tiempo en el que puedes hacerla y es requisito indispensable para realizar el resto de evaluaciones solicitadas en la USAC. Tras la POV, los estudiantes pueden asignarse la prueba de conocimientos básicos, según la carrera elegida y luego hacer las pruebas específicas.

1. Vé relajado y desayuna, es vital para que puedas contestar de manera tranquila y no estresarte.

2. Duerme bien, al ser una prueba psicológica, pasar una mala noche puede puede afectar el resultado físico y emocional.

3. Durante la evaluación guarda tu teléfono celular y ponlo en silencio, con el fin de tener total concentración.

El error más común de quienes buscan ingresar a la USAC

La licenciada Ingrid asegura que uno de los errores más comunes es dejar a última hora esta evaluación, ya que es el primer paso para ingresar, "entre más temprano la hagas más posibilidades tienes de hacer a buen tiempo las pruebas de conocimiento básico y las pruebas específicas en la facultad a la que deseas pertenecer".

Pasos para asignarte la Prueba de Orientación Vocacional

1.Ingresa a la página vocacional.usac.edu.gt para generar la orden de pago, (ingresa aquí). Cuando tengas la orden debes dirigirte a los bancos autorizados del sistema y cancelar Q70.

2. Haz click en Inscripción, luego pulsa generar orden de pago, aquí debes llenar un formulario con los campos que se solicitan.

3. Selecciona si eres ciudadano guatemalteco o extranjero.

4. Debes subir tu partida de nacimiento con 6 meses de vigencia o tu pasaporte si eres extranjero, para que el programa tome tus datos personales de manera precisa.

5. Dentro del formulario debes seleccionar la sede donde realizarás la evaluación, puedes hacerla en cualquiera de los centros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la ciudad o en los departamentos.

6. El sistema te asignará de manera automática el día, la hora y el centro universitario en el que deberás hacerte la prueba.

Toma nota: Solo pueden tomar la evaluación quienes ya están graduados de diversificado o los estudiantes del último año, que están a punto de graduarse.

Ingresa aquí para conocer el procedimiento con más detalle.

Debes presentar tu DPI (en caso que ya tengas 18 años), fotocopia del título de diversificado y cierre de pensum de tu carrera.

Horario para asignarte la Prueba de Orientación Vocacional

Puedes hacerlo las 24 horas.