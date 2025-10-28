Intecap celebra el sabor del fiambre guatemalteco

-

Con el propósito de fortalecer la identidad nacional y promover las tradiciones culinarias del país, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) desarrolló una actividad especial en la que estudiantes del Centro de Capacitación en Turismo (CTU) y del Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne (CETEC) elaboraron el tradicional fiambre guatemalteco.

El fiambre, que reúne más de 60 ingredientes entre carnes frías, vegetales, encurtidos, lácteos y especias, es un platillo emblemático que se prepara para el Día de Todos los Santos, cada 1 de noviembre.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

En 2019 fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes, en reconocimiento a su valor cultural y gastronómico.

La elaboración se llevó a cabo con el acompañamiento de instructores especializados en cocina y embutidos. Esta colaboración permitió a los participantes aprender las técnicas tradicionales que caracterizan a este platillo y conocer su relevancia como expresión de la diversidad guatemalteca.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Durante la jornada, también se realizó un taller de cocina dirigido a periodistas, con el fin de difundir la riqueza gastronómica nacional y dar a conocer las oportunidades de formación técnica que ofrece el Intecap.

Tanto el CTU como el CETEC cuentan con instalaciones y programas diseñados para preparar a los estudiantes en las industrias del turismo y la producción cárnica.

“El fiambre no solo representa nuestra cocina, sino también nuestra historia y diversidad cultural. Preservarlo es resguardar nuestra identidad. ” Arnaldo Alvarado , subgerente de Intecap.

A través de estas actividades, el Intecap impulsa el aprendizaje técnico con enfoque cultural, fomentando el orgullo por las tradiciones nacionales y el desarrollo profesional de los guatemaltecos.