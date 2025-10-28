Versión Impresa
Intecap fortalece su programa en mecánica de motocicletas

  • Por Redacción comercial
28 de octubre de 2025, 10:32
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) firmó un contrato con un fabricante de autos japoneses, esta nueva alianza representa la incorporación de motocicletas y motores marinos, de última generación, para uso didáctico en los programas de formación práctica.

Lo que representa para Guatemala, es seguir fortaleciendo la enseñanza técnica, con la entrega de 20 motocicletas, las cuales cuentan con todas las características necesarias para el aprendizaje:

  • Motores de cuatro tiempos
  • Sistemas de arranque eléctrico y mecánico
  • Transmisiones automáticas y mecánicas
  • Capacidades de tanque de 1.37 a 3.7 galones

También estarán incorporando tres motores marinos con tecnología de inyección electrónica, sistemas de arranque eléctrico y manual, que permitirán ampliar las experiencias formativas en condiciones reales de navegación y mantenimiento.

Con esta alianza incorporamos equipos de vanguardia que permiten mantener nuestros ambientes de aprendizaje actualizados, respondiendo así a las demandas del mercado
Oscar Chinchilla
, gerente de Intecap.

A través de su compromiso con la excelencia formativa, el Intecap continúa consolidando alianzas estratégicas con el sector empresarial para fortalecer y modernizar sus programas, buscando también incorporar tecnología de punta.

