Intecap fortalece su programa en mecánica de motocicletas

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) firmó un contrato con un fabricante de autos japoneses, esta nueva alianza representa la incorporación de motocicletas y motores marinos, de última generación, para uso didáctico en los programas de formación práctica.
Lo que representa para Guatemala, es seguir fortaleciendo la enseñanza técnica, con la entrega de 20 motocicletas, las cuales cuentan con todas las características necesarias para el aprendizaje:
- Motores de cuatro tiempos
- Sistemas de arranque eléctrico y mecánico
- Transmisiones automáticas y mecánicas
- Capacidades de tanque de 1.37 a 3.7 galones
También estarán incorporando tres motores marinos con tecnología de inyección electrónica, sistemas de arranque eléctrico y manual, que permitirán ampliar las experiencias formativas en condiciones reales de navegación y mantenimiento.
A través de su compromiso con la excelencia formativa, el Intecap continúa consolidando alianzas estratégicas con el sector empresarial para fortalecer y modernizar sus programas, buscando también incorporar tecnología de punta.