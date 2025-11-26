Intecap revela a las empresas nominadas al Galardón 2025

-

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) dio a conocer las empresas nominadas a la vigésima primera edición del Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi". Este reconocimiento evalúa algunos criterios clave dentro de la gestión empresarial:

Productividad

Competitividad

Innovación

Expansión

Crecimiento y capacitación del talento humano

Estos pilares se fortalecen a través del liderazgo, el trabajo en equipo y una gestión enfocada en resultados. Durante más de cinco décadas, Intecap ha acompañado al sector productivo del país mediante formación, desarrollo de capacidades y certificación de competencias laborales.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Dos categorías para 2025

A diferencia de años anteriores, en los que se premiaba a una sola organización, esta edición presenta una nueva estructura dividida en dos categorías:

Categoría Micro y Pequeñas Empresas

Finca Unidad Productiva Los Sueños

Corporación D'la Rossa S.A.

Categoría Medianas y Grandes Empresas

Servicios Logísticos Integrados / Grupo SLI

Aseguradora de los Trabajadores, S.A.

Transportes Internacionales Tical, S.A.

Transportes Aéreos Guatemaltecos / TAG Airlines

Ferretería EPA, S.A.

GrandBay Painsa Centroamérica / Papelera Internacional

La clasificación se realizó con base en los criterios establecidos para MIPYMES en Guatemala, considerando número de trabajadores y volumen de ventas.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Ceremonia de premiación

La entrega oficial del galardón se realizará el siguiente miércoles 3 de diciembre en el Auditorio Luis Schlesinger, en la sede central de Intecap. El evento reunirá a representantes del sector productivo y organizaciones que impulsan la mejora continua en sus procesos.

El Galardón "Ricardo Castillo Sinibaldi" se ha consolidado como un referente nacional que reconoce el trabajo de las empresas que contribuyen al desarrollo de la productividad y competitividad del país.