Intecap revela a las empresas nominadas al Galardón 2025

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) dio a conocer las empresas nominadas a la vigésima primera edición del Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi". Este reconocimiento evalúa algunos criterios clave dentro de la gestión empresarial:
- Productividad
- Competitividad
- Innovación
- Expansión
- Crecimiento y capacitación del talento humano
Estos pilares se fortalecen a través del liderazgo, el trabajo en equipo y una gestión enfocada en resultados. Durante más de cinco décadas, Intecap ha acompañado al sector productivo del país mediante formación, desarrollo de capacidades y certificación de competencias laborales.
Dos categorías para 2025
A diferencia de años anteriores, en los que se premiaba a una sola organización, esta edición presenta una nueva estructura dividida en dos categorías:
Categoría Micro y Pequeñas Empresas
- Finca Unidad Productiva Los Sueños
- Corporación D'la Rossa S.A.
Categoría Medianas y Grandes Empresas
- Servicios Logísticos Integrados / Grupo SLI
- Aseguradora de los Trabajadores, S.A.
- Transportes Internacionales Tical, S.A.
- Transportes Aéreos Guatemaltecos / TAG Airlines
- Ferretería EPA, S.A.
- GrandBay Painsa Centroamérica / Papelera Internacional
La clasificación se realizó con base en los criterios establecidos para MIPYMES en Guatemala, considerando número de trabajadores y volumen de ventas.
Ceremonia de premiación
La entrega oficial del galardón se realizará el siguiente miércoles 3 de diciembre en el Auditorio Luis Schlesinger, en la sede central de Intecap. El evento reunirá a representantes del sector productivo y organizaciones que impulsan la mejora continua en sus procesos.
El Galardón "Ricardo Castillo Sinibaldi" se ha consolidado como un referente nacional que reconoce el trabajo de las empresas que contribuyen al desarrollo de la productividad y competitividad del país.