Integrante de “Sabadísimo” se despide del programa

Uno de los integrantes del famoso show de fin de semana "Sabadísimo" se despidió con tristeza de los televidentes.

Vicky Flores, conocida como la "Canche", dijo adiós al programa que se transmite los sábados de 7 a 10 de la noche por Canal 7, donde se ganó el cariño de muchos.

Foto: Vicky Flores Canche.

Acerca de su salida del programa y su sentir, la famosa contó en exclusiva a Soy502:

"Estoy muy contenta, emocionada, feliz de abrir nuevas puertas, nuevos horizontes. Me voy a Argentina a graduarme como coach ontológico y a certificarme allá con varias personas de Latinoamérica; luego me quedo viajando con mis hijos por toda Sudamérica por un mes. Al volver tengo muchas sorpresas y cosas muy lindas. Estoy dejando todos los ciclos cerrados, quiero venir con nuevas energías y con nuevas vibras".

"Lo más lindo de todo es que sigo cumpliendo lo que siempre he dicho: no hay que opacar a nadie para brillar, no hay que ocupar el espacio de nadie para poder sentirte plena. Me siento feliz como mujer de generar espacios para personas con cuerpos diferentes, mentes diferentes, mujeres preparadas y capaces en la televisión, mujeres que además aman el arte, la cultura; feliz de cerrar este ciclo de 3 años en Sabadísimo. Después de haber formado parte, lo dejo ahí, crecidito".

"Ahora estoy a punto de abrir nuevas puertas como dirían por ahí, se vienen cositas y sorpresas. Sigo con mi pasión de escribir, de la radio, de los escenarios, de la televisión, van a tener a Vicky para rato. Tendré presentaciones de mi libro en Argentina y sigo avanzando y caminando con una sonrisa, felicidad y el corazón lleno de recibir el amor y cariño de toda la gente".

Foto: Vicky Flores Canche.

¿Quién es Vicky Flores?

La exconductora de "Sabadísimo" es autora del libro "Anécdotas de Vicky Flores" que trata acerca de la vida desde el punto de vista de una mujer. Es conferencista a nivel internacional, promueve el valor propio, el manejo y la importancia de la salud emocional y el significado de ser mujer en Guatemala. Ha creado 36 bibliotecas en distintas áreas del país a través de donaciones de libros.

Inició su camino en Canal Plus en los programas "Que comience la mañana" y "Ellas y tú", luego se trasladó a Canal Antigua en "Matutino Express".

Fue locutora de radio en el programa "Pachamama" en Infinita 100.1, fue productora y conductora de un programa transmitido en Buenos Aires, Argentina, llamado "Centroamérica 502, música, arte y cultura". Además fue directora del "Museo de Correos y Telégrafos" durante 7 años y también fue locutora de la TGW.

Lleva 20 años de servicio como dama bombera de primera clase ad honorem de los Bomberos Municipales y es actriz de teatro con varios años en musicales y obras como "Bonita" y "Solteras indisponibles", entre otras.

Foto: Vicky Flores Canche.

