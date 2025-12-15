Los premios que marcaron la carrera de Rob Reiner

-

Rob Reiner fue nominado de forma consecutiva desde 1972.

Más allá de su éxito como director de cine, el cineasta estadounidense saltó a la fama con producciones originales dirigidas para la televisión, lo que le ha otorgado múltiples reconocimientos.

"Mi familia" le otorgó reconocimiento y prestigio en la comedia televisiva. (Foto: X)

En 1972, Rob Reiner comenzó a ser nominado consecutivamente por sus actuaciones en múltiples proyectos, pero su primer Emmy llegó en 1974, ganando como Mejor Actor de Reparto por el programa Mi familia.

Entre 1975 y 1977, Reiner se mantuvo en la lista de nominados de los Globos de Oro y los Emmy. No sería hasta 1978 que el actor logró su segundo Primetime Emmy por la misma producción.

En 1978 obtuvo su segundo Primetime Emmy. (Foto: X)

En cuanto al cine, Rob ganó la Mejor Presentación Dramática en los Hugo Awards de 1988 con El pirata y la princesa. Además, compitió en 1993 por el Oscar a Mejor Película con Cuestión de honor.

Estos reconocimientos consolidaron a Rob Reiner como una leyenda de la comedia televisiva, cuyo trabajo sigue siendo recordado con cariño por la crítica y sus fans.

El caso continúa bajo investigación por las autoridades. (Foto: X)

Tragedia

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fallecieron el pasado 14 de diciembre por la noche en su residencia en Los Ángeles. El caso sigue en investigación.