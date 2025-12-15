Corina Machado padece una fractura vertebral por su agitada salida de Venezuela

-

Durante la travesía de salir de Venezuela para ir a la entrega del Premio Noel de la Paz, la galardonada sufrió una fractura vertebral.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten. "Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo", agregó.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con el mar agitado y fue en el hospital universitario Ullevål DE Oslo, donde le diagnosticaron la lesión.

Machado llegó a Oslo el jueves de madrugada. Desde su llegada a Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una operación, denominada "Dinamita Dorada".

Según contó Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar, era un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas, estaba averiado.

Al final logró embarcar pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern.

A bordo de ese barco llegó a Curazao, desde donde tomó un avión privado que tuvo una escala en Estados Unidos y luego la llevó a Oslo.

"Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios", declaró Machado.