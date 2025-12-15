Sorprenden a un hombre con una "carabina" dentro de un bar

-

Al ser descubierto, intentó esconderse en uno de los baños del bar.

Luis Felipe Ramírez Escobar, de 27 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el interior de un bar ubicado en la zona 1 de Escuintla, la acción fue posible como parte de los operativos de seguridad ciudadana, por las fiestas de fin de año.

Cuando los agentes ingresaron al local, el ahora detenido intentó esconderse en uno de los baños, pero los agentes le impidieron el acceso indicando que solo lo iban a identificar y luego podía continuar con sus actividades.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)

Al momento de realizarle una revisión, le encontraron una carabina con su respectivo cargador conteniendo 30 municiones, en la cintura portaba una pistola y dos cargadores agregando 35 municiones más, para un total de 65 balas, al solicitarle el permiso correspondiente indicó carecer de los mismos.

(Foto: PNC)

Los agentes verificaron la identidad en el sistema de solvencias y le aparece una orden de captura girada por un juzgado de la localidad emitida el 14 de junio del 2018 señalado de: portación ilegal de arma de fuego, disparos sin causa justificada y encubrimiento propio.

Le fueron incautadas las armas y fue trasladado al juzgado de turno para luego de ser escuchado esperara la audiencia para ser llevado al juzgado que ordeno su aprehensión.