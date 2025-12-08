Íntegro Commercial invita a la apertura de Celajes de Quiché

-

El próximo 13 de diciembre, Íntegro Commercial invita a la apertura oficial de Celajes de Quiché, el nuevo centro comercial del lugar que busca transformar la experiencia de compras, además de ofrecer opciones de comida y entretenimiento en el occidente del país.

(Imagen cortesía: Íntegro Commercial)

El centro comercial abrirá sus puertas a partir de las 10:00 horas, ofreciendo un evento de apertura desde las 17:00 horas con un espectáculo inmersivo de luces LED, música, show de fuegos artificiales y el conocido "Convite de Damas 19 de Agosto".

“ Los Celajes de Quiché representa un sueño hecho realidad para la región: un espacio moderno y cercano, diseñado para el disfrute de todos. ” Virginia Cucalón , directora de Íntegro Commercial.

Con una propuesta arquitectónica contemporánea, amplias áreas verdes y una oferta que combina marcas locales, nacionales e internacionales, además de salas de cine y espacios recreativos, Los Celajes de Quiché integrará experiencias completas de comida, compras y entretenimiento.