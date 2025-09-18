Intensas lluvias causan derrumbes, inundaciones y caos vehicular

-

Tras intensas lluvias se reportaron derrumbes en avenida Hincapié y el aumento del río Villalobos. Autoridades trabajan en protocolos de emergencia.

Las precipitaciones de las últimas horas ocasionaron derrumbes, árboles caídos, calles inundadas y el crecimiento del río Villalobos, que alcanzó dos metros, cuando normalmente mide 1.40 m.

En la cuesta de la avenida Hincapié, kilómetro 10.5, se registró un derrumbe y, a pocos metros, un árbol cayó sobre un vehículo que quedó destruido.

Agentes de la PMT trabajaron durante horas para liberar el tránsito. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) cerró un carril, lo que complicó la movilidad en horas de la noche. A la par, el transporte público se redujo, ya que muchos conductores decidieron retirarse por el caos vehicular.

"Con apoyo de agentes y personal municipal logramos limpiar la zona, pero continuaremos con el monitoreo porque la lluvia seguirá en los próximos días", dijo Irma Orantes, vocera de la PMT.

El árbol se desplomó debido a las fuertes lluvias en Boca del Monte. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Lugares afectados

Avenida Hincapié, km 10.5: derrumbe y árbol que dañó un vehículo.

derrumbe y árbol que dañó un vehículo. Caserío El Tapacum, aldea San José El Tablón: árbol bloqueó la carretera y acumuló lodo.

árbol bloqueó la carretera y acumuló lodo. Aldea Boca del Monte (zona 1): árbol caído en 3a. avenida entre 5a. y 6a. calles. Cortes de energía.

árbol caído en 3a. avenida entre 5a. y 6a. calles. Cortes de energía. Colonia 10 de Mayo: inundaciones en varias viviendas.

inundaciones en varias viviendas. Río Villalobos: crecida hasta 2 metros sobre su nivel normal.

El transporte público se redujo debido al caos vehicular. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

En alerta

El alcalde Ramiro Rivera informó que se activó un protocolo de emergencia junto a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Colred).

"Ya tuvimos una reunión de emergencia con todos los involucrados y estaremos atentos para ayudar a nuestros vecinos las 24 horas. Esperamos que todo esto no pase a más", expresó Rivera.

El primer derrumbe en la Avenida Hincapié ocurrió en el kilómetro 10 ruta a la aldea Boca del Monte. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

El jefe edil agregó que se mantiene vigilancia en Boca del Monte, ya que las aguas pluviales de colectores en la parte alta, en los límites con Santa Catarina Pinula, afectan al sector.

"Ya hablé con el alcalde de aquel municipio para que encuentre una solución al problema. Existen bastantes construcciones residenciales que descargan el agua de lluvia hacia la montaña, y cuando baja lo hace en grandes corrientes que inundan Boca del Monte", finalizó.