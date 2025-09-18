Lluvias activan riesgo de desbordamientos en ríos del país

El riesgo de desbordamientos e inundaciones en distintas regiones del país va en aumento.
Con la llegada de la temporada de lluvias, varios ríos en Guatemala muestran un aumento repentino en su caudal, lo que ha elevado el riesgo de desbordamientos e inundaciones en distintas regiones del país.
Michelle Castro, ingeniera del área de Investigación y Servicios Hídricos del Insivumeh, explicó que el territorio nacional se divide en tres vertientes hidrográficas: Golfo de México, mar Caribe y océano Pacífico.
En cada una de ellas hay ríos propensos a crecidas súbitas, especialmente durante lluvias intensas.
En la vertiente del Pacífico, los ríos Naranjo (Pajapita, San Marcos) y Cristóbal (Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla) ya han mostrado aumentos críticos de nivel en años anteriores, provocando desbordamientos.
En la vertiente del Caribe, el río Cahabón (Santa Cruz Verapaz) y el Olopa (Esquipulas, Chiquimula) se elevan con rapidez ante cualquier tormenta, afectando comunidades cercanas.
Por su parte, la vertiente del Golfo de México alberga los ríos de mayor caudal del país, como La Pasión (Sayaxché, Petén) y el Xacbal (Quiché). Aunque sus cuencas son más amplias, tampoco están exentas de crecidas peligrosas durante lluvias prolongadas.