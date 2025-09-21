Conductor intentaba huir de la PNC y terminó volcado en Villa Nueva

El conductor quería escapar pero terminó estrellándose.
El conductor de un auto tipo sedán era perseguido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes pretendían hacerle el alto.
En su intento por escapar se estrelló contra una banqueta, ocasionando varios daños al ornato municipal.
Finalmente, el carro terminó volcado en la bajada de la cruz, zona 1 de Villa Nueva.
Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor.