Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor intentaba huir de la PNC y terminó volcado en Villa Nueva

  • Por Jessica González
21 de septiembre de 2025, 07:38
El auto quedó volcado sobre la banqueta. (Foto: PMT de Villa Nueva)

El auto quedó volcado sobre la banqueta. (Foto: PMT de Villa Nueva)

El conductor quería escapar pero terminó estrellándose.

OTRAS NOTICIAS: El hombre que agredía a su expareja e hijos cada vez que llegaba a "visitarlos"

El conductor de un auto tipo sedán era perseguido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes pretendían hacerle el alto.

En su intento por escapar se estrelló contra una banqueta, ocasionando varios daños al ornato municipal.

(Foto: PMT Villa Nueva)
(Foto: PMT Villa Nueva)

Finalmente, el carro terminó volcado en la bajada de la cruz, zona 1 de Villa Nueva.

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del conductor. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar