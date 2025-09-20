El hombre que agredía a su expareja e hijos cada vez que llegaba a "visitarlos"

El hombre es señalado de golpear constantemente a sus tres hijos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de un hombre sindicado de los delitos de violencia contra la mujer y maltrato contra personas menores de edad.
Según la investigación, el detenido, identificado como Luis "N", de 33 años, agredía físicamente a su exconviviente y a sus tres hijos menores, quienes eran golpeados cada vez que el agresor llegaba en estado de ebriedad.
Los hechos fueron denunciados desde el 2016 en Santa Cruz del Quiché, Quiché.
Sometido por la PNC
En otro caso de violencia, un video compartido en redes sociales evidenció a un hombre agrediendo a su presunta pareja en Alta Verapaz.
A través de las imágenes se ve cómo el agresor, con un cuchillo en mano, le propina golpes a la mujer, quien intenta defenderse en vano.
Momentos después de la agresión llega un agente de la PNC que lo somete para quitarle el arma blanca.
El detenido, quien fue identificado como Moisés Chub Maquin, de 23 años, fue llevado a Tribunales, pese a que la pareja decidió no continuar con la denuncia.