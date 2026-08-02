Omar Duarte saca pecho al darle el triunfo a Comunicaciones

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El delantero colombiano Omar Duarte ingresó de cambió y fue el autor del gol con el que Comunicaciones venció por la mínima a San Pedro, en la segunda jornada del Apertura 2026.

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El sudamericano, que se ha convertido en un goleador rentable para los albos, se mostró agradecido y no ocultó su felicidad, tras el pitazo final en el estadio Cementos Progreso.

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"A pesar de las dos expulsiones, terminamos compitiendo. Demostramos que tenemos capacidad ante la situación y logramos replantear para quedarnos con los tres puntos", dijo Duarte.

Valoró el esfuerzo de sus compañeros al conseguir el primer triunfo del certamen. "Todos los partidos son complicados, como equipo grande siempre salimos a imponernos y a demostrar el trabajo que hacemos cada día".

Los Cremas ya despegaron en el Apertura 2026. ⚪⚽



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San Pedro peleó hasta el final, pero no logró romper la resistencia crema en un duelo muy disputado.#LigaBantrab #Apertura2026 pic.twitter.com/OK8eRnq08K — Liga Bantrab (@LigaBantrab) August 2, 2026

También fue autocrítico. "Nos esta costando la finalización, hay que sumar más gente en el ataque, es algo que vamos a hablar con el grupo, pero es mejor corregir sobre una victoria", finalizó el colombiano.

Comunicaciones suma 4 puntos, tras haber empatados sin goles con Suchitepéquez en la primera fecha.