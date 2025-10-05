Río se desborda en Escuintla tras fuertes lluvias (video)

-

Varias calles se han visto afectadas por las fuertes lluvias.

La Colonia Popular, en el departamento de Escuintla, se vio afectada por el desborde del Río Pacayá.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el impacto que el agua ha tenido en el sector.

Desborde del río Pacayá causa serias inundaciones en colonia La Popular, Escuintla. pic.twitter.com/9QVdNOsPNv — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) October 5, 2025

Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) movilizó a pobladores ante el crecimiento del Río Achiguate en Masagua, del mismo departamento de Escuintla.

La permanencia de lluvias de los últimos días en el territorio nacional se debe a las ondas del este y a la inestabilidad atmosférica en el Pacífico, que contemplan el desarrollo de tormentas con el potencial de convertirse en huracanes.

Esto, sumado a las condiciones climáticas actuales.

Datos alarmantes

Conred indicó que la cifra de personas afectadas por las lluvias aumentó en los últimos días.

Hasta la fecha se han registrado más de 2 mil emergencias a nivel nacional, en las más de 35 mil personas han sido afectadas.

En cuanto a la infraestructura, los reportes consolidan 858 tramos carreteros y 37 puentes afectados.

De acuerdo, al boletín informativo de Conred existe un 60% de probabilidad que las lluvias se extiendan hasta diciembre.

Por lo que se solicita a la población mantener la calma y evitar situaciones de riesgo.