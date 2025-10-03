Temporada de lluvias: Más de 35 mil personas afectadas en 2025

Los departamentos de Guatemala, Baja Verapaz y Huehuetenango han sido los más dañados en infraestructura.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó que la cifra de personas afectadas por las lluvias aumentó en los últimos días.
Hasta la fecha se han registrado más de 2 mil emergencias atendidas a nivel nacional, en las que un total de 35 mil 599 personas han sido afectadas.
En cuanto a la infraestructura, los reportes consolidan 858 tramos carreteros y 37 puentes afectados, según indicó la Conred.
Los departamentos con mayor número de reportes de daños en carreteras son Guatemala, Baja Verapaz y Huehuetenango.
Recomendaciones
La Secretaría Ejecutiva de la Conred reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos crecidos o calles inundadas, revisar su vehículo antes de salir, evitar transitar por áreas susceptibles a deslizamientos y verificar rutas alternas.
Mientras, para apoyo vial, pueden comunicarse al 1520 de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y para reportar emergencias comunicarse al 119 de la Conred.