Samuel Pérez presenta querella contra el MP por investigar su nuevo partido político

El MP requirió información al TSE sobre la creación del partido Raíces, y diputados consideran que hay ilegalidades.

El diputado Samuel Pérez confirmó que la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) estaría investigando el proceso de conformación del partido Raíces, el cual impulsa, junto con otros disidentes del Movimiento Semilla.

Acompañado por tres de sus colegas, el otrora líder del oficialismo en el Congreso indicó que el personal del MP estaría cometiendo ilegalidades. Por ello, presentó una querella que abarca a tres fiscales, a quienes señala del delito de infracción de privilegio.

Se trata de Lisbeth Pérez, Derick Mansilla y Lisseth Mazariegos, quien, según el parlamentario, iniciaron una investigación contra diputados que buscan crear la citada organización política, pese a que cuentan con el derecho de antejuicio.

Samuel Pérez confirmó que la acción legal se plantea debido a la información que la Fiscalía ha requerido al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el estatus del comité proformación de Raíces.

El diputado Samuel Pérez y otros de sus compañeros presentaron una querella contra fiscales del @MPguatemala por investigar el proceso de conformación del partido Raíces. pic.twitter.com/2gbdQYqBuG — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 1, 2025

Así va el nuevo partido

Consultado acerca de lo que implicarían las averiguaciones contra Raíces y si esto pondría en riesgo la creación de ese grupo político, Pérez aseguró que no hay ningún temor.

"Al contrario, el temor lo tienen ellos, porque no van a poder bloquearnos", expresó.

También indicó que el proceso de constitución del partido "va bien" y agregó que en dos semanas, más o menos, se tendría el establecimiento del comité proformación.

La creación de este grupo se supo en mayo pasado y con ello se oficializó la división en las filas del Movimiento Semilla, una agrupación que fue cancelada por orden judicial.

Diputados y otros miembros de las bases, así como fundadores de Semilla, buscan crear el partido Raíces. Así lo anunciaron en mayo. (Foto: Archivo/Soy502)

MP indaga

El pasado 12 de agosto, se conoció que el MP había solicitado información sobe Raíces al Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, pero es hasta ahora que se sabe que la solicitante fue la Fiscalía de Delitos Electorales.

Soy502 consultó al ente investigador si hay un caso en concreto contra los promotores del partido, pero no ha respondido.