¡Van tras Raíces! MP pide información sobre nuevo proyecto político de Samuel Pérez

El MP pidió información al TSE sobre el estatus del comité proformación del partido Raíces.

El Ministerio Público (MP) busca conocer cómo va el proceso para la creación del partido político Raíces. Así lo confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad a la cual llegó una solicitud de información al respecto.

El ente investigador pidió al Departamento de Organizaciones Políticas el detalle del estatus del comité proformación del proyecto que dirige el diputado Samuel Pérez, según confirmó esa instancia.

Además, dio a conocer que la minuta de constitución de Raíces aún está en revisión. Ese dato sería el que se trasladó al MP.

Hasta el momento, se desconoce si existe un caso en contra de ese proyecto político o qué fiscalía hizo el requerimiento. Aunque se consultó sobre el tema, todavía no se obtiene respuesta por parte de la institución.

Samuel Pérez y otros 13 diputados que fueron electos por el Movimiento Semilla, así como exmilitantes de ese partido, impulsan la creación de Raíces. (Foto: Archivo/Soy502)

De Semilla a Raíces

A finales de mayo, un grupo de diputados que fue electo por el Movimiento Semilla informó que trabajaba por crear un nuevo partido para competir en las elecciones de 2027.

Samuel Pérez encabeza esa facción que ahora ha sido desconocida por los oficialistas. Ahí también figuran fundadores del partido que llevó al gobierno a Bernardo Arévalo y miembros de las bases departamentales.

Fue el pasado 25 de mayo cuando se celebró la asamblea en la cual se dio a conocer al grupo promotor de la nueva organización política.

Pérez figura como secretario general en la junta directiva provisional y entre los vocales hay varios de sus compañeros diputados, como Andrea Villagrán, Mercedes Monzón, Román Castellanos y Byron Obregón.

Así se conformó la junta provisional del grupo promotor del partido Raíces. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con los tiempos estipulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el proceso para la creación de una nueva organización se lleva aproximadamente dos años.

En la mencionada fecha, Raíces comenzó ese camino y su meta sería estar constituido antes de que el TSE haga la convocatoria para los comicios de 2027.