El invicto Lester Martínez busca corona mundial este sábado

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El boxeo guatemalteco vuelve a encenderse este fin de semana. El invicto Lester Martínez regresa al cuadrilátero con una oportunidad clave: disputar el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría supermediano.

El nacional se enfrentará al estadounidense Immanuwel Aleem (22-3-3) en una pelea que podría marcar un antes y un después en su carrera profesional, ya que busca consolidarse como el número uno en su división.

(Fotografía cortesía: Raptor)

Una cita imperdible para los fans del boxeo

El combate se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center, ubicado en San Bernardino, California, Estados Unidos.

Para los aficionados en Guatemala, la pelea podrá seguirse en vivo a través de distintas plataformas:

Streaming: por la señal de ProBox TV

Televisión abierta: a través de Azteca Guatemala

Se estima que la pelea inicie después de las 21:00 horas, aunque, como es habitual en el boxeo, el horario puede variar dependiendo del desarrollo de la cartelera.

(Fotografía cortesía: Raptor)

En busca de hacer historia

Martínez llega a este enfrentamiento con un récord sólido y una racha invicta que lo posiciona como una de las figuras emergentes del boxeo latinoamericano. Su poder de nocaut, con 16 victorias por la vía rápida, lo convierte en un rival de alto riesgo.

Este combate no solo representa la posibilidad de sumar un nuevo título, sino también de seguir poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto del boxeo internacional.