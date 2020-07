La atrevida confesión de Ricardo Arjona en su nueva canción

Ricardo Arjona sigue revelando los temas de su disco "Blanco", la primera parte del material "Blanco y Negro" que grabó en los estudios Abbey Road en Londres.

Esta vez decidió dar un paso más y expuso su intimidad en su nuevo tema llamado "El Invisible". cuya letra, confesó, es una anécdota de su vida.

"Me gusta esa canción, la tenía abandonada, pero me gusta, me gusta mucho porque... ¿les cuento algo?, ¡yo he pasado por ahí!", dijo, con una cara de picardía y asombro al haberse mostrado vulnerable en la canción que estrena al final de semana, a través de sus plataformas digitales.

Este es un poco de la reveladora letra, aunque el cantautor no dijo cuándo o con quién ocurrió el episodio y si él es El Invisible o El Titular en una controversial fotografía amorosa:

"Yo soy el invisible en esa foto, en esa en la que salimos los tres, él es el titular mientras yo floto, aunque yo sea el que dejas para después".

